Perotti anunció junto al ministro Kulfas la creación de un fondo de garantías por 500 millones de pesos para Pymes santafesinas

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, firmaron este martes un convenio para la creación de un Fondo de Afectación Específica (FAE) para micro, pequeñas y medianas empresas, de $ 500.000.000, en el marco del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) para la provincia de Santa Fe.

"Es una gran alegría poner en marcha esta herramienta que es un enorme salto en la inclusión financiera", resaltó Perotti, y destacó la "decisión política de crear un fondo para realmente incluir, algo muy oportuno por la etapa que estamos transitando".

De esta forma, el primer mandatario santafesino destacó la posibilidad de “vincular el gobierno nacional y provincial, con las cámaras representativas, los municipios y comunas, que nos permitirá llegar a la mayor cantidad de PyMEs y sectores productivos que hoy analizan cómo empiezan una etapa nueva”, y agregó “que es vital emprender con un Estado que confía en buenos proyectos que van a generar oportunidades de empleo, desarrollo y trabajo”.

Asimismo, el gobernador expresó el deseo de que se multiplique “el entusiasmo por poder emprender, recuperar el tiempo perdido, iniciar nuevas acciones ; y ojalá que pronto nos encontremos en una segunda edición de este fondo, porque eso hablará a las claras de que la inclusión va marchando y que estamos cubriendo una necesidad demorada en exceso, que ha sido la demora en el sueño de proyectos realizados, pero también de la creación de empleos y puestos de trabajo necesarios en este momento".

Por su parte, Kulfas afirmó que “estos anuncios tienen más que ver con la pospandemia, muestra que estamos dando pasos a futuro y que tenemos un entramado productivo y tecnológico muy importante. Por eso estamos muy contentos con la firma de este convenio, porque entendemos que para la reactivación económica va a ser fundamental el financiamiento del entramando de las micro, pequeñas y medianas empresas. Argentina tiene mucho por avanzar en ese sentido, tenemos que generar más inclusión financiera. Hay miles de Pymes en Argentina que no han accedido nunca a un crédito amortizable”.

“Un aspecto central –continuó el ministro nacional- son las garantías. Cómo generar un esquema que permita que las Pymes tengan ese acceso al financiamiento y cómo agilizar la operatoria. Por eso creamos un fondo para cada provincia que lo necesite. Empezamos por la primera que trajo la iniciativa, con un fondo conjunto por 500 millones de pesos, que van a permitir que las Pymes de Santa Fe accedan a 2000 millones de pesos de financiamiento en condiciones preferenciales para poder recuperar la producción, el comercio y salir adelante en los próximos meses con este nuevo esquema financiero”, explicó.

Al finalizar, Kulfas concluyó que “cada uno de estos financiamientos va a significar más empleo y recuperar el terreno perdido. Hagamos de esta reactivación y reconstrucción que Argentina necesita, un proceso conjunto, federal y participativo”.

Por su parte, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, señaló que "estamos planteando una agenda de trabajo que tiene puntos específicos; uno muy importante es la firma del convenio para la formación de un fondo de afectación especifica, el primer fondo que una provincia firma en el marco del FOGAR, que va a estar destinado a garantizar que las Pymes y empresas de Santa Fe accedan al financiamiento productivo. Este fondo va a permitir que la provincia defina cuales son los sectores estratégicos con los que quiere trabajar".

"Las pymes muchas veces tienen dificultades para acceder al financiamiento. Este fondo viene cumpliendo un rol muy importante en estos meses garantizando el financiamiento a más de 45 mil pymes y 500 mil autónomos y monotributistas", concluyó Merediz.

CONDICIONES DEL FONDO

El FAE tendrá como finalidad otorgar garantías a fin de mejorar el acceso al crédito de personas jurídicas y físicas que desarrollen actividades productivas. Estas garantías podrán cubrir hasta el 100 % del préstamo tomado por los beneficiarios de los préstamos.

Podrán ser beneficiarios de los préstamos, con garantía FOGAR - FAE, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) inscriptas en el Registro de Empresas MiPymes, previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467, con Certificado MiPyME vigente.

JORNADA DE DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

Seguidamente, el gobernador y los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Economía, Walter Agosto, participaron de una jornada de difusión de herramientas para mejorar la productividad de las Pymes, las industrias, comercios y servicios de Santa Fe. En la misma participaron más de 600 Pymes, industrias, comercios y servicios de Santa Fe.

En la oportunidad, Perotti destacó que “estas herramientas son importantes si se usan, si están resolviendo problemas. Por eso necesitamos el ida y vuelta de ustedes para saber si hay obstáculos. Los recursos están, por eso nuestra preocupación de que lleguen a los que hoy lo están necesitando”.

“Muchísimas gracias a cada uno de los que está poniendo el esfuerzo enorme en sostenerse, en reinventarse, en buscar nuevas alternativas y sostenerse en pie. Nuestra preocupación es que eso ocurra y que cada una de estas herramientas pueda utilizarse de la mejor manera”, concluyó el gobernador.

Por su parte, Costamagna detalló que se trata de “herramientas productivas, tanto nacionales como provinciales, que surgen de este trabajo conjunto que llevamos adelante con el Ministerio de Desarrollo Productivo”.

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

En la actividad se presentaron los lineamientos estratégicos que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SePyME) lleva adelante para asistir a las Pymes a mitigar los efectos de la pandemia y encausar los procesos de reactivación productiva.

Además, se brindaron detalles de las acciones para mejorar la productividad de las PyMEs, con foco en la calidad de la gestión, la transformación digital, la capacitación y la equidad de género.

Asimismo, se presentó el Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), Programa de Crédito Fiscal, Red de Asistencia Digital y Plataforma Capacitar. También se detalló la articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para mejorar la calidad de gestión en Pymes de todo el país.

LINEAS DE LA PROVINCIA PARA EL SOSTENIMIENTO PRODUCTIVO

-Créditos rotativos a través de agencias para el desarrollo, destinados a comercios, servicios, y Mipymes.

-Fondo solidario a través de mutuales, destinado a pymes, comercios, locales gastronómicos , cooperativas de trabajo, y emprendedores.

-Programa de Asistencia Económica de Emergencia.

-Aportes No Reintegrables a titulares de comercios y servicios no exceptuados que no han podido desarrollar su actividad durante la pandemia.

-Programa de Asistencia Económica de Emergencia para el turismo.

-Fondo especifico de Riesgo Fiduciario en Garantizar.

PRESENTES

Participaron de la actividad, por Santa Fe: la secretaria de Administración, Melina Gavatorta; y los secretarios Territorial, Fabricio Medina; de Industria, Claudio Mozzus; y de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano.

Por Nación, estuvieron presentes: el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, Guillermo Merediz; el subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PyME, Pablo Bercovich; la directora Nacional de Gestión y Política PyME, Daniela Moya; la directora Nacional de Desarrollo Regional PyME, Laura Tuero; la directora de Desarrollo de Capacidades Productivas, Florencia Iglesias; el director de Políticas PyME, Gonzalo Soler; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro; el gerente de Servicios Industriales de INTI, Mario Sosa; y el gerente de Asistencia Regional INTI, Claudio Berterreix.