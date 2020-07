Los no residentes deberán presentar un hisopado negativo de Covid-19 para ingresar a la provincia de Santa Fe

Provincia 23 de julio de 2020 Por Gobierno de Santa Fe

En este miércoles que se conoció la cifra récord de contagios en la provincia de Santa Fe y principalmente en Rosario, el gobernador Omar Perotti anunció una serie de medidas que tienen por objetivo controlar la propagación del coronavirus. Una de las determinaciones es que a partir de este lunes 27, las personas que no sean residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas".