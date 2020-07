El Ejecutivo presentó una propuesta para crear un nuevo barrio en Sunchales

El barrio nuevo estaría delimitado por este polígono: calle Pasteur al oeste; calle San Juan; calle Güemes; canal de desagüe Sur; Cañada Sunchales; límite oeste de la Ruta Nacional N° 34; calle San Juan; calle Madre Teresa de Calcuta; y prolongación de Avenida República Argentina en el Lote 28 y 33 de la Colonia.

El Departamento Ejecutivo considera que la Ordenanza N° 2800/19, determina un nuevo límite al polígono que define el Área de Suelo Urbanizado del Distrito Sunchales, la que incorpora una serie de parcelas anteriormente suburbanas como parte del ejido urbano; y que actualmente existen vecinos cuya vivienda no está circunscripta en ninguna de las jurisdicciones establecidas, empero se encuentran localizadas dentro del ejido del Área de Suelo Urbanizado del Distrito Sunchales.

También recuerda que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 determina como una de las atribuciones y funciones del Concejo Municipal, la división del Municipio para el mejor servicio administrativo y la creación de comisiones vecinales.

Por esa razón, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideración del Concejo Municipal el siguiente Proyecto de Ordenanza:

Artículo 1º: Determínase la siguiente delimitación territorial de las jurisdicciones barriales de la ciudad de Sunchales:

- Barrio SanCor:

El polígono formado por las vías del Ferrocarril al oeste, Ruta Provincial Nº 280S al norte, calles Ezio Montalbetti; calle Mitri y calle 9 de Julio al oeste y calle Urquiza al sur.

- Barrio Colón:

El polígono formado por calle Ezio Montalbetti; calle Mitri; calle 9 de Julio al oeste; Ruta Provincial Nº 280S al norte, Ruta Nacional Nº 34 y calle General Paz al este, y Avda. Yrigoyen al sur.

- Barrio Villa del Parque:

Límite este de la manzanas E, D y C de la sección XV; límite este, norte y oeste de la Parcela 00598 del Plano Nº 57.818; límite norte de la manzana B de la Sección XV; límite oeste de la Ruta Nacional Nº 34; calle General Paz; calle General Güemes; canal de desagüe Norte, Cañada Sunchales; límite oeste de la Ruta Nacional Nº 34; calle Romilda Michelini; calle Delia Marquinez; calle Gabasio; límite este del lote C del Plano Nº 143031; límite este y norte de la Parcela 0002 del plano N° 70451; límite norte de la Parcela 0002 del Plano N° 7045; límite este de las manzanas E, D y C de la sección XV.

- Barrio Moreno:

El polígono formado por calle Urquiza al norte; calle Rosario; límite norte de la manzana V de la sección IX; límite norte del Lote A del Plano Nº 112873; camino comunal al este de Lote 44 de la Colonia; límite sur y este de la Parcela 00589 del Plano Nº 75453; canal de desagüe Sur; vías del FCGBM.

- Barrio Cooperativo:

El polígono formado por Camino Comunal al oeste; límite sur del lote I del plano de mensura Nº 16049; límite norte de la manzana V de la sección IV; calle Rosario; calle Urquiza al sur.

- Barrio 9 de Julio:

El polígono formado por calle Bolívar al oeste, Avenida Yrigoyen al norte, calle Güemes, canal de desagüe Norte; canal de desagüe Sur; calle Güemes; calle San Juan al sur.

- Barrio Sur:

El polígono formado por las vías del FCGBM al oeste; prolongación de calle E. Zeballos y calle E. Zeballos al norte; calle Bolívar; calle San Juan; calle Pasteur; calle Vechiolli; límite oeste de la Parcela 00568 del Plano Nº 124649; límite oeste del Lote C del Plano Nº 60167; límite oeste del Lote 6 del Plano Nº 7146; camino comunal para futura Circunvalación Sur al sur.

- Barrio Centro:

El polígono formado por las vías del Ferrocarril al oeste; calle Urquiza al norte; calle 9 de Julio y calle Bolívar al este; calle E. Zeballos; calle Rivadavia; calle Balbín al sur.-

- Barrio Villa Autódromo:

El polígono formado por calle San Juan al oeste; calle Madre Teresa de Calcuta; línea paralela imaginaria distante a 165m al SO de calle V. Betta; camino comunal a destinarse a Circunvalación Sur; RN34; canal Vila al Cululú; límite sur del Lote A del Plano N° 168.880; límite sur del Lote A del Plano N° 142.081; Ruta Nacional N° 34 desde límite sur del Lote A del Plano N° 142.081 hasta prolongación de calle San Juan.

- Barrio NUEVO:

El polígono formado por calle Pasteur al oeste; calle San Juan; calle Güemes; canal de desagüe Sur; Cañada Sunchales; límite oeste de la Ruta Nacional N° 34; calle San Juan; calle Madre Teresa de Calcuta; y prolongación de Avenida República Argentina en el Lote 28 y 33 de la Colonia.