Lo online toma fuerza sobre lo presencial, desde la educación hasta el ocio

A través de la red tenemos acceso a una cantidad de información enorme, tanto que tenemos la oportunidad de conocer hechos y datos de casi cualquier cosa que imaginemos. Además, a día de hoy existen numerosas maneras de comunicarnos con cualquier persona en un lugar del mundo remoto con un dispositivo, en ocasiones una aplicación y una conexión estable. Todo esto ha hecho que los negocios en todos los ámbitos hayan tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades. Son muchas las compañías que en la actualidad ofrecen un servicio y/o productos de manera online, permitiendo a los usuarios el acceso a los mismos desde la comodidad de su hogar.

Así mismo, podemos señalar que las nuevas tecnologías han influido de manera directa en el ocio, generando nuevas formas de entretenimiento que nos permiten pasar nuestro tiempo libre: desde plataformas de contenido multimedia desde las que reproducir películas, series o música, audiolibros y numerosos canales y perfiles que comparten actividades deportivas para realizar en casa, pasando por recetas culinarias o manualidades con las que dar un toque fresco a nuestro hogar dándoles una nueva vida a los muebles y utensilios de los que ya disponemos en la misma. Algo parecido ha ocurrido con los videojuegos y con juegos de casino que nos permiten jugar remotamente desde cualquier lugar del mundo, con personas de todas las partes del mundo y en cualquier momento.



Fuente: Pexels

En cuanto a la enseñanza, el uso de los recursos tecnológicos en las aulas han supuesto una revolución. Es cierto que el aprendizaje es una de las cosas más valiosas que podemos compartir. Con la implantación de sistemas de aprendizaje electrónicos o e-learning podemos adquirir nuevos conocimientos que nos sirvan para nuestra carrera profesional o para nuestro día a día con una gran cantidad de ventajas. Además nos ayudan a aprender sin horarios, ya que podemos elegir que horarios son más adecuados para nosotros y adaptarlos a nuestro tiempo, en lugar de al revés, como solíamos hacer cuando solo se impartía educación de manera presencial.

No debemos olvidar que ya no solo son los más jóvenes los que utilizan las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos, sino que cada día llegan a una mayor cantidad de público de todas las edades y sexos, que encuentran tanto las nuevas maneras de ocio como de aprendizaje como una forma de ganar tiempo en su día a día. Al no tener que desplazarse para disfrutar de las mismas pueden elegir realizar varias actividades a lo largo del día. Nos encontramos en un momento en el que muchas una gran parte de las compañías e individuos invierten gran parte de sus beneficios en tecnología y apuestan por lo digital frente lo analógico, así como por lo online frente a lo presencial.