¿Qué pasa con los alumnos santafesinos que adeudan materias?

En este sentido, detalló: “Este encuadre tiene que ver, en primer lugar, con haber habilitado el cuidado de las trayectorias escolares en los pasajes del nivel inicial a primaria, de primaria a secundaria y finalización de secundaria, que son esos pasajes los lugares donde hemos constatado la mayor caída de alumnos, y ahora tenemos que estar atentos a que no se produzca ese mismo efecto el día que volvamos a la experiencia presencial”, sostuvo.

“La segunda norma tiene que ver con haber determinado una modificación en el calendario educativo con la decisión de no calificar el primer trimestre”, indicó, y agregó: “No calificamos porque la calificación estaba pensada para un dispositivo que hoy no está vigente, que es justamente el presencial, y por lo tanto, en términos de justicia, no podríamos calificar de la misma manera a un sistema que esta innovándose”, destacó Cantero, y detalló: “Vamos a construir con todos los docentes las nuevas miradas de evaluación, por eso en mayo y junio vamos a realizar jornadas institucionales online en cada una de las instituciones para poder pensar qué nos pasa en este tiempo, trabajar sobre acuerdos y criterios que vamos a consensuar sobre lo que se está aprendiendo”, describió.

“En este mes de mayo, además, aquellos alumnos que terminaron quinto año y adeudan materias pueden inscribirse en su escuela para poder tener una experiencia de aprobación posible en los días del mes de mayo, para que a fines de mes podamos extenderle, a quienes hayan aprobado esos recorridos, los certificados que los habilitan a continuar los estudios superiores”, indicó, y agregó: “Los alumnos que tienen hasta cuatro espacios curriculares pendientes, dado que este es un tiempo óptimo para recuperar y fortalecer aprendizajes, puede elegir dos espacios curriculares y ser asistidos y acompañados desde sus escuelas para recuperar este tiempo y poder tener una oportunidad de promoción antes del receso de julio”.

“De la misma manera, hay otra resolución para el nivel superior y los profesorados, sobre cómo hacer el seguimiento de ese alumnado que está en comunicación virtual permanente, y de qué manera los alumnos que deberían estar haciendo su residencia podrían estar haciendo su tramo de práctica vinculándose con las escuelas y los docentes tutores y aprendiendo cómo se actúa en la emergencia de tener que trabajar en la distancia”, detalló la titular de la cartera educativa.