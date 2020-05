La Liga Rafaelina confirmará hoy la suspensión de los torneos

Esta noche se llevará a cabo la tercera reunión virtual del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual tendrá un valor significativo debido a que se anunciará la suspensión de la temporada 2020, recordando que solamente tuvo la disputa de una fecha del Torneo Apertura de Primera «A» antes del ingreso a la cuarentena que obligó a suspender cualquier tipo de actividad.

En la reunión realizada hace 15 días ya se debatió el tema: «Las distintas Ligas de la Provincia esperarán las medidas que tome el Ministerio de Salud para analizar el reinicio de sus actividades. El caso de nuestra Liga, la Mesa Directiva analiza seguir las líneas de AFA y el Consejo Federal y suspender los torneos reglamentados para este año, analizando la posibilidad de hacer un torneo a fin de año cuando termine la cuarentena, atendiendo a las distintas realidades de los clubes. Varios delegados tomaron la palabra y dieron su opinión, apoyando lo propuesto por la Mesa».

Por su parte, el presidente liguista, Fabián Zbrun, había manifestado al programa Red Urbana de Radio Universidad 97.3 que «habrá que tener paciencia e ir paso a paso. Creo que lo que busca la gente del Ministerio de Salud es pasar el invierno, por eso siempre se habla de la posibilidad de septiembre y octubre. En invierno no va a ser posible la práctica de deporte y menos en el fútbol amateur, donde los mayores agrupamientos se producen en Infantiles e Inferiores. Los chicos a la escuela hasta después de invierno no van a volver a clases y sería muy contradictorio que no vayan a las mismas y retornen a los clubes. En el fútbol amateur o de la Liga es complicado que se pueda volver a jugar, ya que va a ser sin público, y el fútbol amateur sin público es imposible de jugar porque no da el ingreso».

Esta noche, cada club llevará su opinión y lo cierto es que se suspenderá la temporada y a partir de mañana se empezará a pensar en ideas una vez que la actividad pueda volver con público, punto fundamental para el fútbol liguista. Todo apunta a que a fines de año se empiece a jugar un torneo en Primera con un formato a definir, mientras que también se extremarán recursos para que los chicos tengan aunque sea algo de competencia antes de diciembre.