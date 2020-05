Solicitan informes sobre la planta de tratamiento de residuos urbanos

El Concejo Municipal de Sunchales en pleno aprobó un proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el edil Oscar Trinchieri, a través del cual se solicita al Ejecutivo informe si la empresa Resicom SRL de Rosario ha sido contratada por el Municipio local o por terceros, para realizar tareas de saneamiento en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En el texto aprobado se pide además detalles de los contratos si se hubiesen celebrado, partidas presupuestarias o fondos ejecutados, acreditándose los mismos con la documental respaldatoria pertinente.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el concejal Trinchieri expresa que en los últimos días la ciudad ha vuelto a vivir una particular situación luego de haberse sucedido nuevamente un siniestro de incendio en el lugar señalado, una problemática de singular continuidad en los últimos años, a través de la cual la ciudad ha tenido que ver su medio ambiente viciado y, particularmente, el desarrollo urbano de las inmediaciones de la planta.

También se hace referencia a que la novedosa situación se refleja en la información brindada por el Secretario de Gobierno a través de diversos medios gráficos, respecto de la “inminente” contratación de una empresa de Rosario dedicada a la disposición de los residuos y/u otros servicios del mismo rubro. Continúa luego manifestando que esto revela una nueva relación jurídica, para la cual el Concejo ha sido omitido, desconociéndose los alcances del servicio, las condiciones de la contratación y/o las erogaciones que se afectarán, sin perjuicio de otras cuestiones tan importantes a la transparencia como la metodología para la selección de la empresa.

Por su parte, el concejal Leandro Lamberti también se refirió a la temática abordada, más allá de acompañar el pedido de informes, donde expresó que frente a “consultas que me realizaron me puse en contacto con la funcionaria que estuvo manejando esta cuestión y tratando de finalizar la situación de los focos de incendios. La contratación se debió, en cuanto a la elección de la empresa, a que a pesar de la existencia en la ciudad de maquinaria similar no estaban en condiciones de hacer el trabajo o no era su intención. Más allá de ser algo remunerado es complicado, se tiene que hacer un trabajo incluso perjudicial para la maquinaria empleada y ante esa imposibilidad de contratar algo local se contrata a la empresa mencionada”.

Pedido de guardia permanente en la planta de residuos

Sobre la misma temática, el concejal Oscar Trinchieri presentó otro proyecto de Minuta de Comunicación, en este caso girado a Comisión para su análisis.

A través del mismo se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, en carácter de urgente, incorpore una guardia permanente de control y vigilancia en la planta de tratamiento de residuos urbanos, a efectos de lograr una mayor y mejor rigurosidad en el ingreso a la misma y a la protección del predio, sus elementos de seguridad y cerramiento, así como las herramientas de trabajo allí depositadas.