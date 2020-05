Decisión inesperada: Claudio Romano es el nuevo jefe de la Unidad Regional V

La noticia que se conoció alrededor de las 19:00 de este miércoles causó mucho asombro y conmoción en la ciudad y seguramente en distintas localidades del departamento Castellanos. Y esa «mala nueva» es que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín y el jefe de la Policía de la Provincia, Víctor Sarnaglia, decidieron relevar de su puesto al hasta entonces jefe de la Unidad Regional V, Director de Policía Hernán Ferrero.

Y el anuncio no solo causó conmoción porque en líneas generales prácticamente todos los estamentos estaban muy conformes con la tarea desarrollada por Ferrero desde que asumió sus funciones en diciembre pasado, sino además por el modo en que se conoció la novedad y, además, por el modo en que se enteró Ferrero de su desplazamiento.

Como señalamos, el jefe saliente se enteró de la novedad cuando llegó a Rafaela el nuevo designado, Director de Policía Claudio Romano quien ayer mismo se hizo cargo de la Jefatura local.

Nadie del Ministerio de Seguridad ni de la Jefatura Provincial ni del Gobierno de Omar Perotti, levantó un teléfono para informar a Ferrero de lo que estaba sucediendo.

¿Motivos?

Tal como informáramos desde las páginas de Diario CASTELLANOS, el sábado en horas de la madrugada un grupo de violentos delincuentes - entre los que había varones y mujeres - emboscaron a personal policial del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y de la Comisaría N° 3 de Sunchales y no solo los agredieron con palos, elementos contundentes y golpes causándole diversas lesiones al menos a ocho de ellos, sino que además destrozaron cuatro móviles policiales y les robaron una escopeta provista por la repartición y la billetera a uno de los efectivos.

No conformes con ello pocas horas más tarde, se viralizó un video en el que uno de los delincuentes -Juan Triverio a quien ayer la Jueza Fortunato le decretó la prisión preventiva- subió a las redes sociales un video en la que mostraba el arma como un verdadero «botín de guerra».

Efecto Capital Federal

Tras todo ésto, horas después, en la Capital Federal, el canal de televisión C5N se hizo eco de lo sucedido y sus periodistas fueron lapidarios con la situación de Sunchales. «Sunchales fuera de control». «Guerra narco: amenazas, videos desde la cárcel y fuego cruzado». «Las bandas narcocriminales en Sunchales». «9 de Julio y Colón: dos barrios en guerra». «Sunchales, escenario de una guerra de pandillas», fueron algunos de los sobreimpresos con fondo rojo y letras blancas (simil Crónica) que aparecieron en la pantalla durante el informe.

Narcocriminales

La verdad es que por estas zonas y aún en la ciudad danminifcada - Sunchales - nadie se cree lo de los títulos. Dificilmente pueda asociarse a Triverio, Planiscig, Coronel, Flamenco, Cornejo y tantos otros, como integrantes de bandas narcocriminales. De última se los podrá asociar a que son delincuentes que desde hace mucho tiempo tienen a maltraer a los vecinos de ese medio, pero de ahí a lo otro, hay un trecho muy muy largo.

El nuevo jefe

Claudio Romano, el nuevo titular designado en la Unidad Regional V, tiene una carrera de 28 años en la fuerza policial, desempeñando prácticamente toda ella en la ciudad de Rosario. Allí fue formó parte durante varios años del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II; luego estuvo a cargo de diversas comisarías; asumió en determinado momento como segundo jefe de la Regional; más tarde fue jefe en el departamento Iriondo y, posteriormente asumió como titular de la Unidad Regional II.

En ese puesto no duró mucho: en un inicio de año marcado por la violencia y en el que se contabilizaron 12 homicidios en 9 días en el departamento Rosario, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, determinó el relevo del titular de la Regional, Claudio Romano, que había asumido el cargo el 18 de diciembre. Justo antes de conocerse los cambios, Romano había adjudicado la escalada de violencia del inicio del año a la existencia de «bandas dedicadas al narcotráfico» que «están queriendo ocupar terreno».