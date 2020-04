Aislamiento y salud mental: la cuarentena como una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones

Magalía Juárez es licenciada en psicología (M.P. 2095) y, en una entrevista con El Eco, compartió su punto de vista profesional acerca del impacto que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que rige en el país hace ya 41 días, puede tener sobre la salud mental y emocional. También habló de la necesidad de acompañar emocionalmente a los adultos mayores y destacó que, en algunos casos, este puede ser un momento propicio para el fortalecimiento de las relaciones hacia el interior de las familias.

Consultada acerca de los efectos psicológicos más palpables que puede provocar esta cuarentena que se extiende cada 15 días, la psicóloga sunchalense explicó que, en este contexto, "emerge para todos una amenaza, que es real y de la cual nos tenemos que proteger aislándonos en nuestras casas. Sentimos miedo, ansiedad, son reacciones naturales de nuestro organismo cuando hay una amenaza afuera".

Para la profesional, una de las principales adversidades es la disminución del contacto con otras personas, aunque aclaró que los impactos que estas condiciones puedan tener dependerán de las características individuales de cada una. "Persona y ambiente conforman una unidad, nosotros no existimos sin los otros. Aunque vivas solo, necesitás tener contacto con otras personas, todos necesitamos el intercambio con el afuera. El aislamiento, lo que hace, es interponer un límite entre nosotros y el afuera, disminuye ese intercambio. Nos debilitamos en general y la forma en que afecta a cada uno es particular".



Sobre este punto, opinó que existen personas que presentan mayor riesgo frente al aislamiento social. "Hay grupos que están mucho más expuestos, sobre todo personas que de antemano tenían alguna patología o alguna problemática seria. Por ejemplo, el consumo de sustancias, la violencia infantil o de género, o aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios...A cada uno esta situación lo va a afectar de manera particular". Y pidió prestar especial atención a los adultos mayores: "El aislamiento es mucho más duro y por un tiempo más prolongado para ellos. Muchas veces sus familiares están en contacto para ver qué les falta, si durmieron, si comieron...Yo creo que hay que estar desde otro lado y acompañarlos, preguntarles cómo se sienten, prestarles otra escucha y tener un diálogo con ellos. Muchas veces pasa con los adultos mayores que, por no preocupar a la familia, no dicen nada. Hay que entablar un diálogo con ellos para acompañarlos emocionalmente".



El contacto a través de medios virtuales es una de las alternativas que se han adoptado en muchos casos para mantenerse cerca de aquellas personas con quienes no es posible encontrarse personalmente. Consultada acerca de la importancia del contacto personal para nuestra salud mental, Magalí aclaró que "no es que el contacto personal sea más saludable que el contacto virtual. Ambas son formas que tenemos de contactarnos con los otros. El contacto personal te ofrece proximidad y que puedas usar todos tus sentidos con el otro, eso te da una satisfacción que el contacto virtual no. Pero, a su vez, el contacto virtual te permite estar en diferentes lugares, a la hora que vos quieras, te ofrece otro tipo de ventajas".

Es una realidad que las consultas por diversas formas de malestar psíquico han aumentado, razón por la cual los profesionales de la salud también debieron acudir a recursos tecnológicos para poder dar respuesta a esa demanda, especialmente a las personas que ya se encontraban en proceso de terapia. Hoy, los trabajos psicoterapéuticos no están entre las actividades exceptuadas por el gobierno nacional, lo que ha provocado que la Federación de Psicólogos de la República Argentina enviara un pedido al jefe de gabinete Santiago Cafiero para que sean contemplados dentro de esas excepciones. Al respecto, Juárez sostuvo que "desde que arrancó la cuarentena, eso fue un tema: qué pasaba con las personas que estaban en tratamiento, que de repente no podían salir de sus casas y continuarlo, especialmente las personas con problemas serios. El colegio de psicólogos emitió un comunicado informando que se podía continuar el tratamiento psicológico de los pacientes de manera no presencial, porque es considerado necesario por parte del Ministerio de Salud. Se implementaron diferentes cosas como el teléfono, las videollamadas, las sesiones online...pero no están reglamentadas como algo válido, salvo en esta emergencia, sino que se habilitó como modo alternativo. En los casos en los que la salud del paciente está comprometida, es recomendable lo presencial".



Por último, la psicóloga sunchalense se preocupó por destacar que esta situación excepcional que vivimos puede ser aprovechada como una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y acercarnos emocionalmente a las personas con las que convivimos durante este tiempo: "Si mirás para atrás, siempre hay cuestiones problemáticas en las familias que antes no atendíamos por no tener energías o tiempo suficientes. El aislamiento te encuentra cara a cara con la persona con la que estás conviviendo y creo que esta crisis es una oportunidad: vos podés enojarte con la situación y esperar a que cambie algo, o bien mirarlo de otro modo, poniéndote en el centro de esa realidad. No es fácil, pero es una oportunidad para hacerlo, no mirando al otro, sino que creo que la mirada tiene que ser hacia uno: ¿cómo le estoy hablando, por ejemplo, a mi hijo? ¿Realmente estoy asustado y le estoy transmitiendo todo eso a mi hijo, a mi pareja? ¿Puedo cambiar algo? Muchas personas hablan de que ahora se valora el contacto con las otras personas, en algunos casos hoy hay otro encuentro que antes no se producía".