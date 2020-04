Triste momento para Marcos Fernández: lo echaron de su pueblo cuando volvió para cumplir el aislamiento

El jugador ex Unión de Sunchales, que actualmente es futbolista de San Martín de San Juan y se encontraba en esa provincia, había regresado a Matilde para continuar allí con la cuarentena. Sin embargo, lo obligaron a irse de la localidad pese a que contaba con la correspondiente autorización del gobierno nacional. "Hicieron todo lo posible para que me tenga que ir", aseguró.

El volante Marcos Fernández, de 27 años, vivió un hecho totalmente repudiable en Matilde, el pueblo donde nació. Actualmente vive en San Juan, donde se desempeña como jugador de San Martín, y consiguió la habilitación para continuar el aislamiento en la localidad santafesina junto a su mujer y su pequeño hijo. Sin embargo, le prohibieron quedarse y debió instalarse con su familia en Santa Fe.

Fernández comentó a este medio que "alcancé a llegar a Matilde. Había sacado un permiso desde San Juan para trasladar a mi hijo y a su mamá para Santa Fe. Decidí quedarme en mi pueblo para tener más comodidad para entrenar y para mí hijo, después surgió todo lo que surgió". Sin embargo, se encargó de dejar en claro que "no hubo ningún tipo de problemas con los vecinos como se está diciendo, fue más que nada de parte de la comuna. Por cuestión de gustos hicieron todo lo posible para que yo me tenga que ir del pueblo".

"Con los vecinos no tengo ningún tipo de inconvenientes, ni ahora ni nunca", remarcó el ex Colón. Y contó que "ahora estamos en la casa de la mamá de mi hijo, así que cumpliremos la cuarentena acá como se debe".

Marcos dio a conocer la situación este martes a través de su cuenta de Facebook, donde describió: "Como quizás algunos pueden saber, hace un par de días llegué a mi pueblo (gracias a la posibilidad del permiso nacional que me autorizaba a viajar desde San Juan a mi querido Matilde) para seguir cumpliendo con el aislamiento obligatorio. VOLVER AL PUEBLO. En el que me gusta estar, donde siempre fui feliz, donde hay mucha gente a la que quiero y me hace bien verlos, donde quisiera que mi hijo viva toda la vida, pero lamentablemente, y sobre todo tristemente, nos encontramos con gente a la cual no le cayó bien que yo pueda volver, y las que se encargaron por completo de sacarme (o mejor dicho echarme). Y digo tristemente porque hicieron hasta lo imposible para que sea así".