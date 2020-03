Perotti brindó detalles de las acciones sanitarias que encara la provincia en relación a la situación epidemiológica

El mandatario provincial advirtió también que "es fundamental que los medios de comunicación nos ayuden en la transmisión de la información y en llevar tranquilidad", y agregó que desde la provincia "se están tomando todas las medidas a nuestro alcance y con la mejor coordinación con todo el sector público y privado de la salud. En esto es esencial la conducta: la principal vacuna que tenemos es nuestra conducta, esto es fundamental que lo apliquemos".

Finalmente, el gobernador remarcó que "las recomendaciones que se dieron en cuanto a lo básico y esencial siguen vigentes, y es muy bueno remarcarlo permanentemente: la distancia social, no compartir el mate, la modalidad del saludo, y fundamentalmente el agua y el jabón: no es imprescindible el alcohol en gel si tenemos agua y jabón disponible, y el jabón más económico cumple perfectamente con las condiciones necesarias para la higiene requerida para estas cosas".

CLASES Y LICENCIAS

El gobernador afirmó que “están dadas las definiciones respecto de las clases y las licencias”, y agregó que hoy a las 15.30 “vamos a tener una reunión con expertos, decanos y rectores de universidades, y exministros de Salud de la provincia desde el regreso de la democracia. Allí analizaremos las medidas tomadas y puede surgir alguna sugerencia que las amplíe y que nos permita analizar las acciones para los próximos días en la provincia”.

En cuanto a las licencias: “La normativa establece mayores de 60 años, embarazadas, agentes con dificultades cardíacas, diabetes e insulino dependientes, dentro de las excepciones que se están planteando para la no asistencia a los lugares de trabajo”.

“El decreto fue firmado ayer, por lo cual desde esta mañana rigen las licencias, obviamente en el ámbito público de la provincia de Santa Fe. Seguramente en las reuniones del día de hoy, en el ámbito nacional, van a ir marcando una tendencia para las instancias privadas”.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo que “como otras actividades que no se han cerrado del Ejecutivo provincial, los docentes y asistentes escolares asistirán a sus lugares de trabajo. Con un horario diferente para el turno mañana y turno tarde con el objetivo de descongestionar los medios de transporte en los horarios pico”, y detalló: “El turno mañana de 9 a 12 y en la tarde de 13:30 a 16:30; los asistentes escolares se van a distribuir en esos turnos para asegurar una higiene y limpieza profunda de todos los espacios escolares y el sostenimiento de un servicio esencial que son los comedores escolares”.

Para los comedores escolares se van a dar indicaciones acerca de cómo sostener la copa de leche y el almuerzo: “Para eso le vamos a dar indicaciones a cada una de las escuelas en cuanto a distribuir turnos y a espacios físicos para que los chicos respeten también las normas de aislamiento que estamos respetando todos”, remarcó la ministra de Educación.

“En este momento es muy importante no suprimir la alimentación de nuestros chicos, piensen también que los comedores están en los sectores más vulnerables. Los docentes tendrán indicaciones precisas del Ministerio de Educación para sostener un vínculo pedagógico con los chicos que están en sus casas y de alguna manera cuidar los aprendizajes esenciales: vamos a tener actividades online, con soporte televisivo, actividades gráficas que se van a enviar con cartillas a sus casas, ese es un tema específico de la tarea educativa”, indicó.

ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades en casinos, espacios culturales, teatros y cines dependientes del Estado provincial , Perotti sostuvo que “van a estar cerrados. En la misma sintonía se pide que funcionen los municipios y las comunas”.

“La autorización de los eventos tiene en la provincia jurisdicción local, por lo cual hacemos extensivo que ese sea el mismo criterio en todo el territorio de la provincia con todo este tipo de eventos que incluyen confiterías bailables, fiestas privadas, para que mantengamos el mismo criterio en todo el terreno provincial”.

RESTAURANTES Y BARES

El gobernador indicó que “habrá indicaciones posteriores de Assal y Comercio para la actividades en restaurantes y bares. Allí lo que se solicita también es mantener la distancia. En supermercados y otros lugares de atenciones masivas, guardar las distancias. La comunicación que tenemos de las principales cámaras es que sus proveedores han informado que no habrá desabastecimiento y que no hay motivo alguno como para generar aglomeraciones en este sentido”.

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto al funcionamiento del transporte público, el mandatario santafesino dijo que al no estar los alumnos “habrá como mínimo, 20 o 25% de reducción de pasajeros. De los docentes se ha corrido el horario para que no coincida con los horarios picos. Y las recomendaciones, a cada una de las líneas, es que no viajen con personas paradas en el transporte a fines de evitar la distancia social que debemos estar resguardando en todos los ámbitos”.

CONSULTAS Y DENUNCIAS

Perotti señaló que el 0800-555-6549 aparte de ser un lugar para evacuar cualquier consulta “es una instancia de comunicación esencial ante la presencia de cualquier síntoma, para quienes consideren que alguien no está cumpliendo la cuarentena, para quienes en la hotelería estén recibiendo algún turista en tránsito y saber cómo comportarse ante la presencia del mismo, que se comuniquen con el 0800, o con su autoridad local para dar cuenta de la presencia de esta persona en el territorio”.

Sobre este particular, Perotti expresó que “de aquí en más no tendremos más ingresos al país, salvo los argentinos que están regresando. Ayer volvieron 800 santafesinos. Estamos siguiendo y teniendo una coordinación, porque en los primeros días de marzo volvieron 10.000 santafesinos, por esto es importante que cada uno de ellos tenga la conducta, que reporte (si tiene síntomas) y que esté en comunicación con su médico. Esa información nos ayudará para una instancia de seguimiento, y fundamentalmente para continuar con los controles que hoy se están haciendo en los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo, y en los puertos provinciales”.

Asimismo, el ministro Carlos Parola especificó que el teléfono de consultas, 0800-555-6549, "funciona de 8:00 a 00:00, es un equipo de trabajo permanente que está asesorado por infectólogos y se orienta a la gente en el tipo de preguntas, y en los casos donde hay sospechas concretas, se envían los móviles para los exámenes domiciliarios y extracción de muestras si hiciera falta".

En cuanto a las denuncias en la Justicia, el gobernador planteó que “la Corte Suprema de Justicia ha establecido una autorización para que los jueces comunitarios de circuito sean los que recepcionen denuncias de santafesinos que indican que alguien no está cumpliendo la cuarentena indicada. Ellos derivarán a los fiscales regionales. Aquí, las indicaciones del fiscal general fueron muy precisas en ese sentido”.

“Vamos a sumar también un equipo que recorrerá todas aquellas cuarentenas indicadas por el sistema de salud, para dar fiel constatación del cumplimiento de las mismas”.

PRIMER CASO DE CORONAVIRUS Y SITUACIÓN EN CERES

A su turno, el ministro de Salud, Carlos Parola, hizo referencia al primer caso de coronavirus en la provincia, que apareció en la ciudad de Rosario; y también mencionó que durante el fin de semana "tuvimos que tomar medidas en la ciudad de Ceres, a raíz de una situación que hubo en la provincia de Santiago del Estero. Se generó una cuarentena en esa localidad y se cumple con absoluta normalidad y sin inconvenientes, con una muy buena respuesta de la sociedad, lo que habla de un compromiso social, que es lo que estamos insistiendo de manera permanente, es un tema que tenemos que abordar entre todos".

Respecto de los pacientes en estudio en la provincia, dijo que en este momento son 13, “cifra que se mantendrá por unos días, porque hay casos que van apareciendo y se mandan a estudiar al Instituto Malbrán, y hay otros casos que se van descartando”. Asimismo, el ministro de Salud remarcó que en los proximos días, la provincia dispondrá de los equipos necesarios para realizar los estudios de Coronavirus.

SITUACIÓN CON RESPECTO AL DENGUE

La provincia continúa con las medidas preventivas y de contención en relación al Dengue en todo el territorio provincial. Entre estas medidas se encuentra el apoyo a los gobiernos locales en los controles y bloqueos frente a posibles brotes de la enfermedad, descacharrado, capacitaciones online a voluntarios y equipos médicos.

Además, se realiza la entrega de insumos para trabajos de prevención en los municipios y comunas del territorio santafesino (instructivos con recomendaciones para descacharrado, folletos, larvicidas, etc), como también para el control de casos (insecticidas, repelentes, protocolo de trabajo, dosificación, etc), con un asesoramiento permanente en todo lo referente a la promoción y prevención de la salud en torno a esta problemática.