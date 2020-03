Liga Rafaelina: Unión vuelve a jugar de local, esta vez ante Ben Hur

La segunda jornada del Torneo Apertura arranca con tres adelantos este jueves. Uno de ellos tendrá como protagonista a Unión, que jugará nuevamente como local. A las 20, recibirá en la cancha auxiliar a Ben Hur de Rafaela.

En su debut, el equipo de César Eijó empató 0 a 0 ante el León Rafaelino. La BH, por su lado, derrotó 2 a 0 a Libertad en el Coliseo del Sur.

Los otros adelantos para hoy son Brown de San Vicente vs Florida de Clucellas, a las 22, y 9 de Julio vs Deportivo Aldao, en el mismo horario.

La fecha seguirá el viernes con el encuentro que Bochófilo Bochazo disputará en San Vicente frente a Talleres de María Juana (a las 22) y se completará el domingo a las 17 con estos partidos: Ferro vs Atlético Rafaela; Sportivo Norte vs Quilmes; Deportivo Ramona vs Deportivo Tacural; Peñarol vs Libertad.