Regional Amateur: En el final, 9 de Julio le arruinó el festejo a Libertad

(La Opinión de Rafaela) Libertad fue un puñado de buenas intenciones que con el correr de los minutos se fue diluyendo a partir del oficio y seguridad de la última línea local, y del orden táctico en la mitad de la cancha ahora con Velazco jugando con Aguilar en ese sector. De todos modos, la visita siempre generó la expectativa de tener alguna pelota parada que le termine dando una satisfacción.

Un desborde de Speck con un buen centro en el segundo palo para Noriega, donde el delantero tuvo tiempo para parar el balón y elegir el lugar donde rematar, pero lo hizo al travesaño, fue la chance más clara de la etapa inicial.

En el complemento, todo cambió a partir del minuto de juego. Como se vislumbraba, Libertad solo podía complicar a balón detenido. En un corner, Aguilar dejó el brazo extendido y la pelota le rebotó en la mano, con lo cual el árbitro Suárez marcó el penal. Tejeda no tuvo problemas en rematar fuerte y bajo a la izquierda de Cordero para abrir el marcador.

Si bien fue un golpe para el León, también lo despertó. Empezó a mostrar más actitud y dinámica para atacar. A veces con poca precisión, pero aún asi mostrando superioridad ante el rival. Hubo dos jugadas sobre Speck donde se pidió penal, pero para Suárez no fue así, y en el medio de ambas una infracción fuerte de Fernández que le valió la tarjeta roja.

El "9" hacía méritos, ahora con un hombre más, pero Noriega no estuvo en una noche precisa para definir. Tuvo otras dos situaciones claras, una desde el punto del penal que se le fue alta, y luego otra donde no pudo eludir al arquero. Eran pasajes donde 9 de Julio ganaba por derecha con las muy buenas proyecciones de Martínez (la figura del partido) y por la izquierda con Speck.

Cuando no se puede romper el cerrojo, a veces los cambios son decisivos. Le salieron bien a Werlen, porque en la jugada del empate metió una buena diagonal Tosetto, su remate no fue controlado por Frattini y en el rebote Nicolás Peralta aprovechó para poner el 1 a 1.

Le quedaba tiempo para ir por más, y fue en el cuarto minuto de descuento cuando Monserrat tuvo su chance de frente al arco, el remate rebotó en un defensor y la pelota entró pidiendo permiso hasta traspasar la línea de gol, ante el delirio de todo 9 de Julio.

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Darío Suárez.

9 de Julio: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Martín Albertengo, Flavio Díaz y Nahuel Speck; Guillermo Funes, Andrés Velazco, Maximiliano Aguilar y Luciano Pogonza; Gastón Monserrat y Braian Noriega. Sup: Julián Maina, Héctor Sánchez, Gerónimo Astrada, Alexis Vera y Franco Armando. DT: Marcelo Werlen.

Libertad: Gabriel Fratini; Santiago Cabanillas, Juan Escobar, Franco Raminelli y Matias Ponce; Agustin Costamagna, Alexis Mansilla, Joaquín Escobar y Alejandro Tello; Enzo Fernandez y Matias Tejeda. Sup: Giuliano Brunelli, Martin Correa, Juan Urquiza, Elías Gudiño y Francesco Toldo. DT: Gustavo Rivarossa.

Segundo tiempo: 1' gol de Tejeda -p- (L); 39' gol de Peralta (9) y 49' gol de Monserrat (9).

Incidencia: a los 21' del ST expulsado Fernández (L).

Amarillas: Albertengo (9); Cabanillas, Juan Escobar, Mansilla y Tejeda (L).

Foto: Nicolás Gramaglia - Diario Castellanos