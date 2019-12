Afiliados de IAPOS de la región expresan su disconformidad por el servicio que presta la obra social

Transcribimos textual e integramente la nota que fue acercada a esta redacción:

"Los abajo firmantes, afiliados a la Obra Social I.A.P.O.S. de las ciudades de Sunchales, Rafaela y zona, nos dirigimos a usted para expresar nuestra total disconformidad con la forma en que somos atendidos, en cuanto a prestaciones y prácticas médicas se refiere.

La situación que le planteamos la sufrimos desde hace ya muchos años, como por ejemplo: no contar con las autorizaciones de diferentes prácticas médicas en tiempo y forma; demoras para obtener turnos; una total discriminación en cuanto a estudios que son cubiertos en las ciudades de Santa Fe o Rosario y no lo son en nuestro caso, o que, con la posibilidad de realizarlos en instituciones locales, debemos trasladarnos a las ciudades mencionadas para lograr hacerlos; autorizaciones parciales de análisis médicos, cuando en las ciudades mencionadas anteriormente son cubiertos íntegramente. Por lo expuesto, y por otros motivos que no enumeramos en la presente, es que en forma conjunta hemos decidido llevar a cabo las siguientes acciones:

1) Elevar nota a esa dirección.

2) Manifestar nuestra disconformidad con las autoridades políticas locales, departamentales y provinciales.

3) Hacer saber a los medios de difusión local y regional, las causas de nuestros reclamos.

4) Solicitar el apoyo de los gremios que agrupan a todos los empleados públicos de la ciudad.

Señora Directora, queremos que se termine esta Situación de total injusticia, exigimos ser atendidos con los mismos derechos que cualquier afiliado de la provincia, ya que nuestra contribución obligatoria es similar.

Esperando tome usted debida nota de lo aquí expuesto, la saludamos atte".

La nota también fue entregada a Intendentes Municipales; el Senador Provincial Alcides Calvo; Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz; Secretarios Generales de UPCN y ATE; y medios de difusión locales y provinciales.