Miami: cultura y latinidad en pleno EE.UU

Miami lo tiene todo. Kilómetros y kilómetros de playas de increíble belleza como South Beach y Ocean Drive. Sol tibio los trescientos sesenta y cinco días del calendario, que genera un clima espectacular, con temperaturas que difícilmente bajan de los veinte grados, una vegetación exuberante y envolvente, que puede disfrutarse en dos parques nacionales: el Everglades y el Biscayne.

Una ciudad encantadora, ideal para vacacionar con niños, plena de alternativas para todos los gustos y preferencias, un lugar donde el aburrimiento no existe…Veamos cómo se llega ahí:

Alojamiento y vuelo

En cuanto al alojamiento, los hoteles en miami se destacan por la infraestructura confortable, el diseño, los servicios completos, la funcionalidad de sus espacios y la calidez de la atención personalizada. Si la idea es viajar en familia, te recomendamos: Home Wood Suites by Hilton, OB Brickell y Residence Inn by Marriot. Se aceptan todas las formas de pago y además contemplan financiaciones de hasta cincuenta cuotas fijas.

Vale la pena comenzar a planificar el viaje de tus sueños con la comodidad de internet; promociones no van a faltar. Y si te resulta más práctico, también podés descargar la App. ¡Recordá que la reserva anticipada disminuye costos! Algunas sugerencias para tener en cuenta: Conrad, Ramada Plaza Marco Polo, Sheraton Airport, Fortune House, Regency, Provident Doral at the Blue Mia, etc.

A la hora de pensar en el transporte aéreo, los pasajes en avion por Aerolíneas Argentinas se caracterizan por las tarifas convenientes, descuentos, y acciones promocionales. Una empresa premiada durante este año como la mejor aerolínea de Latinoamérica ofrece a sus clientes una cobertura completa, ayuda especial por discapacidad, donde se impone la puntualidad, la limpieza, y la amabilidad de la tripulación.



Foto: "Miami" - Ryan Parker

Lugares para visitar

¿Qué se puede visitar? La calle 8 de “la Pequeña Habana”, música, danza, alegría y numerosos restaurantes, cafeterías y tiendas con el sello inconfundible de la caribeña isla de Cuba. A tres kilómetros del centro, el Distrito de Diseño-galerías de arte, centros de exposición, boutiques-, y el Enea Garden Lounge, un paraíso de agua y bambú para el relax. Si bien se alquila para eventos, durante el día el acceso es libre y gratuito.

En el Downtown (centro) Miami se encuentra el Biscayne Boulevard, la Torre de la Libertad. Una realidad que combina armoniosamente edificios de otros tiempos con la arquitectura más contemporánea e innovadora. ¿Te agrada el lujo y la sofisticación de las mansiones? Entonces no dejes de recorrer el barrio de Coral Gables, sus jardines interminables y el Venetian Pool. Y para los más chicos: el Monkey Jungle, el Zoo, Seaquarium, etc.

¡Sin duda el destino perfecto para las vacaciones de tu vida!

NC