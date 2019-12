Celebraron 20 años de la Asociación Regional para el Desarrollo

El organismo - que se replica en los otros dieciocho departamentos santafesinos - fue creado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia - hoy Ministerio de la Producción - cuando al frente de esa cartera se desempeñaba el hoy electo gobernador, Omar Perotti.

El emprendimiento fue llevado a cabo con la firme convicción de generar nuevas oportunidades de desarrollo de la economía regional, no sólo con el otorgamiento de créditos, sino también con el seguimiento de los proyectos productivos, la formación técnica de los involucrados, con el apoyo al desarrollo educativo y cultural de la zona y la participación activa en la política productiva de la provincia, hoy, esta institución se destaca a nivel provincial en muchos aspectos que se ven reflejados en la conclusión de un sueño.

La oportunidad fue propicia para recordar los objetivos que persigue, detalle que señalamos a continuación:

1) Promover el desarrollo socio-económico, educativo y cultural de la zona.

2) Incentivar al mejoramiento de las actividades existentes y alentar la creación de nuevos emprendimientos productivos.

3) Alentar a los programas para el desarrollo y crecimiento integral de la zona.

4) Participar en el diseño de la política productiva de la Provincia.

5) Colaborar con gestiones encaradas por gobiernos comunales, municipales, provincial y nacional, en el que esté comprometido el desarrollo productivo en aspectos afines a la región.

6) Gestionar ante autoridades nacionales y/o provinciales y/o internacionales la obtención de subsidios, donaciones, préstamos y demás beneficios destinados a inversiones en equipamiento, capacitación y mejor desenvolvimiento de la producción regional.

Funcionamiento

La conducción del acto, llevada a cabo por Mariano Tomasini, recordó detalles del funcionamiento, el que se encuentra regulado por una Comisión Directiva, que se renueva cada dos años, por votación directa y mayoría, integrada por presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, tres vocales titulares, tres vocales suplentes,síndico titular y síndico suplente.

Hasta la actualidad la Asociación entregó 1.074 créditos por un monto total de $ 20.323.560 y 323 subsidios por un monto de $ 700.000.

El dinero mencionado tuvo como destino distintos emprendimientos productivos en los rubros de metalúrgica, textil, premoldeados, productos alimenticios, carpintería, aberturas en aluminio, ladrillos, serigrafía, criadero porcino, cría de animales de granja, apicultura, desarrollo de software, informática, entre otros.

Entrega de créditos

El inicio formal del acto estuvo dado en la entrega de 18 créditos a otros tantos emprendedores de nuestro Departamento,por un monto total de $ 1.075.000. Tarea que llevaron a cabo los titulares comunales, las autoridades de la Asociación y el senador Calvo.

Declaración de Interés

La Cámara de Senadores de la Provincia adhirió al importante acontecimiento regional, declarando de interés el vigésimo aniversario de la institución. El senador provincial, Alcides Calvo hizo entrega del correspondiente certificado, que así lo establece, al presidente de la comisión directiva, Fabio Barbero.

Placas

Para testimoniar la fecha fue descubierta una placa recordativa, tarea que cumplieron Alcides Calvo, Fabio Barbero, y los miembros de la comisión directiva.

A continuación fue descubierta una placa de salutación del senador Calvo.

Obsequio

La institución valorando el capital humano y en reconocimiento por la consecuente dedicación entregó un presente a Ángel Kubik por su desempeño en la administración de la casa desde sus comienzos.

Mensajes

En primer término exaltó la fecha el actual presidente de la Asociación, Fabio Barbero quien puso de relieve que "celebrar es bueno, debemos celebrar sobre todo para poner relevancia sobre las cosas buenas, y poner relevancia todo lo que hacemos bien y mirando lo que tal vez no se ha hecho bien, para poder mejorarlo, trabajar en base a nuestros errores y poder crecer ".

Resaltó el paso de distintos presidentes con distintas miradas políticas, y pese a ello la institución se mantuvo en pie y ha crecido. Esta asociación no es una de las mejores, es la mejor de la Provincia.

Tuvo especial reconocimiento en cuanto a la validez de los aportes para que puedan concretarse proyectos que, muchas veces los emprendedores no podrían lograr a través de créditos bancarios.

Remarcó el acompañamiento que siempre se le ha dado a los emprendedores, hizo votos además porque se siga con ello, y consideró que los créditos podrían ampliarse y buscar nuevos objetivos.

Lo siguió en el uso de la palabra el senador, Alcides Calvo quien puso de relieve el papel que les compitió a todos los que estuvieron y están en la institución, exaltó la labor de todos los equipos técnicos y señaló que la Asociación " ha recorrido un gran camino que es el de apoyar al emprendedurismo". Recordó seguidamente los inicios manifestando que "cuando se inició en 1999, surgiendo de una situación climática, una gran inundación, y a partir de eso llegan fondos nacionales que los productores debían devolver ese recupero, y ese recupero se transformó en el soporte de las 19 Asociaciones, cada Departamento tuvo un característica, y cada Departamento supo entender e interpretar, y han reconocido que esto es una cadena y que no podía cortarse, cada uno de los beneficiarios deberán , amortizar, a pagar para que nuevos emprendedores puedan beneficiarse. En nuestro Departamento se puso de relieve lo que es su característica , que se debe mucho al trabajo, la transparencia y la honestidad", manifestando esto para poner de relieve el trabajo de todos y cada uno para cumplir las metas propuestas y recordar a todos los que trabajaron en el logro de los objetivos.

Finalmente impulsó a sostener la institución y encarar con ahínco nuevos objetivos.