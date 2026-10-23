ADESu organiza un taller gratuito para fortalecer las herramientas de búsqueda laboral
La propuesta se realizará el miércoles 28 de octubre en el ISPI Nº 4003 San José. Habrá actividades prácticas para mejorar el perfil profesional y espacios de mentoría personalizada para revisar currículums.
El encuentro se desarrollará el miércoles 28 de octubre, de 18:30 a 20:30, en el ISPI Nº 4003 San José, ubicado en E. López 85.
La iniciativa forma parte de TransformAcción, en el marco de una agenda de encuentros, talleres y espacios de acompañamiento impulsada por la Asociación para el Desarrollo Económico de Sunchales (ADESu) para fortalecer las capacidades, oportunidades y vínculos de la comunidad productiva y laboral de Sunchales.
Durante la jornada se trabajará en el reconocimiento de habilidades, experiencias y fortalezas personales, además de abordar herramientas para organizar la búsqueda de empleo, identificar las oportunidades y demandas del mercado laboral y elaborar un currículum claro, efectivo y adaptado a cada postulación.
La actividad contará con la participación de referentes del ISPI N.º 4003 San José, la Oficina de Empleo de Sunchales y Milagros Orbelli, profesional independiente especializada en talento humano y coaching. También se ofrecerán espacios de mentoría personalizada para acompañar a los participantes en la revisión de sus currículums.
Inscripción previa
La propuesta es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace: inscribirse al taller.
Desde ADESu destacaron la importancia del trabajo articulado entre instituciones y profesionales para acercar herramientas que contribuyan al desarrollo local y a la generación de nuevas oportunidades laborales en la comunidad.