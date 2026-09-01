Continúan las obras de prevención y mejora del sistema de desagües en Sunchales

La Municipalidad de Sunchales continúa desarrollando distintas obras y tareas preventivas para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto que podrían generar las lluvias y tormentas previstas para los próximos meses, en el marco del escenario climático asociado al fenómeno de El Niño.

Con el objetivo de anticiparse a posibles situaciones de anegamiento, actualmente se trabaja en la reconstrucción de la salida de una de las lagunas de retardo que desemboca en el Canal Sur. Esta intervención permitirá recuperar y mejorar el funcionamiento de un punto clave dentro del sistema de drenaje de la ciudad.

En paralelo, se llevan adelante trabajos de canalización en el sector norte, puntualmente en las calles Esperanza, Suipacha y Falucho. Se trata de sectores que presentaron inconvenientes durante las últimas lluvias y donde se interviene para mejorar el escurrimiento y evitar que esas situaciones vuelvan a repetirse.

Estas acciones forman parte de un trabajo preventivo que se viene desarrollando de manera sostenida en distintos sectores de Sunchales. Hasta el momento, ya se superaron los 3.500 metros de limpieza de desagües primarios, a lo que se suma la limpieza y mantenimiento de acequias y alcantarillas.

“Nos estamos anticipando. No queremos esperar a que lleguen las lluvias para actuar, sino trabajar ahora sobre los puntos que sabemos que pueden generar inconvenientes. La prevención requiere planificación, presencia y obras concretas” , señaló el Secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo.

Desde el Gobierno local se destacó que las tareas continuarán y que se redoblarán los esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a los eventos climáticos que puedan presentarse durante los próximos meses.

La prevención también empieza en cada vivienda

Desde la Municipalidad también se solicita a los vecinos que revisen y mantengan en condiciones los desagües de sus viviendas, procurando que permanezcan libres de hojas, residuos u otros elementos que puedan generar obstrucciones.

El correcto funcionamiento del sistema de drenaje depende tanto de las obras que se realizan en el espacio público como del compromiso de cada vecino dentro de su domicilio.

Anticiparse es trabajar antes de que llegue el problema. Por eso, la Municipalidad continúa interviniendo para que Sunchales esté mejor preparada frente a las lluvias.