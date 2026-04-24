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Investigan millonario robo en Las Palmeras: Denuncian faltante de bienes por $40 millones

El hecho ocurrió en una propiedad deshabitada sobre la ruta 34. La víctima reclama respuestas y difundió los objetos sustraídos para evitar su comercialización
PolicialesEl viernes El Eco de Sunchales

Policia patrulleros 2

La Policía de Investigaciones lleva adelante una investigación por un importante robo ocurrido hace unos 15 días en la localidad de Las Palmeras, donde delincuentes sustrajeron numerosos elementos de una propiedad ubicada a la vera de la ruta nacional 34.

Según relató Ana Laura Ulmansky en declaraciones a Radio Belgrano, se trata de una vivienda y comercio que actualmente no se encuentran habitados, aunque la familia proyecta desarrollar allí un emprendimiento. Al regresar al lugar, tras varios días de ausencia, detectaron el faltante de una gran cantidad de objetos.

Entre los elementos robados, la damnificada enumeró una cama marinera, cuatro aires acondicionados de distintas marcas y capacidades, un televisor de 65 pulgadas, una balanza comercial, una caja fuerte, un sillón de dos plazas y utensilios de cocina, entre otros bienes. El valor total del robo fue estimado en alrededor de 40 millones de pesos.

Ulmansky manifestó su angustia por la situación y señaló que, hasta el momento, no ha recibido respuestas concretas sobre el avance de la investigación. En ese sentido, utilizó las redes sociales para difundir el listado de objetos sustraídos y alertar a la comunidad ante una posible venta ilegal.

De acuerdo a registros de cámaras de seguridad de la zona, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del 6 de abril, cerca de la 1:30. A pesar de que familiares viven en cercanías del lugar, no advirtieron movimientos sospechosos.

FUENTE: Radio Belgrano Suardi

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