Cuatro detenidos y elementos secuestrados tras el violento robo en Ataliva

Un importante avance se registró en la investigación por el violento robo ocurrido días atrás en Ataliva, donde tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda y agredieron a dos mujeres. En las últimas horas, la Policía de Investigaciones logró detener a cuatro personas y secuestrar distintos elementos vinculados a la causa.

Los detenidos fueron identificados como J.M.P., C.D., M.M. y J.A.A., quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 21 de abril, cuando los atacantes ingresaron de manera violenta a una vivienda, donde amenazaron y golpearon a las ocupantes, para luego escapar con dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A partir de ese episodio, personal del Departamento Operativo Región 5 – Distrito Sunchales llevó adelante diversas tareas investigativas, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y trabajo de campo, lo que permitió avanzar sobre uno de los presuntos autores y reconstruir parte del recorrido posterior al robo.

En ese marco, se realizaron procedimientos en los que se identificó a personas que se movilizaban en vehículos presuntamente vinculados al hecho. Como resultado, tres de los implicados fueron detenidos por encubrimiento, además del secuestro de los rodados utilizados.

Posteriormente, se concretaron allanamientos en distintos domicilios de Rafaela y Ataliva, donde se incautaron teléfonos celulares, una prenda de vestir, cartuchos de escopeta, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Lorena Korakis, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido.