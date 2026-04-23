En un país donde las desigualdades territoriales siguen marcando el acceso a derechos básicos, la salud visual aparece como una deuda silenciosa que impacta de lleno en la educación y el desarrollo de miles de chicos.
El Gobierno lanzó “Ver para ser Libres”, un programa federal para mejorar la salud visual de niños
En ese contexto, el Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo programa federal que busca intervenir de manera directa en las poblaciones más postergadas.
Igualdad de oportunidades
El lanzamiento del programa federal “Ver para ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, quedó formalizado mediante la Resolución 117/2026.
La iniciativa estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y apunta a garantizar el acceso a la salud oftalmológica en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.
El objetivo es contribuir al desarrollo integral de chicos escolarizados que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, periurbanas o en regiones con escasa cobertura de servicios públicos.
En términos concretos, el programa propone un abordaje integral que incluye diagnóstico temprano, prevención de patologías visuales y atención oportuna.
La estrategia se apoya en una lógica territorial: en lugar de esperar que los pacientes lleguen a los centros de salud, el Estado busca acercar los recursos a las comunidades.
Para ello, la implementación quedará en manos de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, que tendrá la responsabilidad de coordinar operativos, realizar relevamientos y articular con provincias y municipios.
Salud visual
Uno de los ejes centrales del programa es el reconocimiento del impacto directo que tienen los problemas de visión en las trayectorias escolares.
Diversos estudios y diagnósticos territoriales muestran que la falta de controles oftalmológicos puede convertirse en un obstáculo silencioso pero determinante para el aprendizaje.
Niños que no ven bien tienen mayores dificultades para seguir las clases, leer o escribir, lo que muchas veces se traduce en bajo rendimiento, repitencia o incluso abandono escolar.
En contextos de vulnerabilidad, estas dificultades se potencian por la falta de recursos y de acceso a profesionales especializados.
El programa “Ver para ser Libres” busca intervenir precisamente en ese punto crítico. Al garantizar la detección temprana de problemas visuales y facilitar el acceso a tratamientos, se apunta a mejorar no solo la salud sino también las oportunidades educativas y de integración social.
Además, la iniciativa reconoce que la desigualdad en el acceso a la salud oftalmológica no es homogénea: afecta con mayor intensidad a comunidades alejadas de los centros urbanos, donde la falta de transporte, infraestructura y servicios médicos limita las posibilidades de atención.