El Gobierno lanzó “Ver para ser Libres”, un programa federal para mejorar la salud visual de niños

El Consejo de Administración de la cooperativa láctea tiene facultades de gestión y representación pero no puede pedir la propia quiebra. Solo una Asamblea (en esta caso, convocada para el 30 de abril) tiene competencia exclusiva para resolver sobre la disolución. ¿Hay una propuesta de salvataje que involucraría a acreedores y nuevos inversores?