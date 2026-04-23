La Justicia ordenó demoler un inmueble en Sunchales vinculado a la venta de drogas

La decisión fue adoptada por el juez Nicolás Stegmayer.

En el marco de una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial N° 5 de Rafaela, la Justicia resolvió avanzar con la demolición de un inmueble ubicado en la ciudad de Sunchales, tras determinar que estaba vinculado a actividades delictivas.

La decisión fue adoptada por el juez Nicolás Stegmayer, a partir de un pedido formulado por la fiscal Analia Abreu, quien expuso que el lugar —ubicado en calle Falucho al 500— funcionaba como un punto de comercialización de estupefacientes.

Según se desprende del acta, la investigación se inició a partir de denuncias de vecinos y tareas realizadas por personal de la Policía de Investigaciones. En ese marco, se constató que el inmueble presentaba características compatibles con un punto de venta de drogas, con movimientos frecuentes de personas y maniobras típicas de comercialización al menudeo.

Durante la audiencia también intervino el abogado José María Silvela, quien participó en representación de una de las partes involucradas en el proceso.

Asimismo, se mencionó que el lugar se encontraba en cercanía de instituciones sensibles, como un jardín de infantes, un centro de salud y un espacio deportivo, lo que incrementaba el riesgo para la comunidad.

En función de estos elementos, el magistrado consideró acreditada la existencia de un “estado antijurídico actual y persistente”, y resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación.

La medida incluye la inactivación del inmueble y su posterior demolición, la cual será ejecutada con intervención del MPA y en coordinación con autoridades administrativas. Además, se dispuso la evacuación previa de los ocupantes y el resguardo de los bienes que pudieran encontrarse en el lugar.

Desde la Justicia remarcaron que no existen alternativas menos lesivas para revertir la situación y que la intervención busca poner fin a una actividad delictiva reiterada, además de prevenir nuevos hechos en la zona.

De esta manera, el inmueble será demolido como parte de una estrategia para desarticular puntos de venta de droga y recuperar espacios que, según se acreditó, eran utilizados con fines ilícitos.