Día internacional de la Tierra: ¿Por qué se celebra hoy?

El Día Internacional de la Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas, se conmemora cada 22 de abril desde 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

El lema de este año es “Nuestro poder, nuestro planeta” y este día se conmemora también para generar una conciencia ecológica colectiva en pos de un futuro sostenible para las nuevas generaciones, interpelando a cada persona sobre el impacto de sus acciones en el medio ambiente.

El citado lema fue promovido por Earthdar.org y el mismo subraya que la protección del planeta requiere una respuesta coordinada entre ciudadanos, comunidades, gobiernos y empresas de todos los países, vinculando desde jornadas de limpieza de playas hasta campañas de reforestación urbana y políticas de descarbonización a escala nacional.

El origen del Día de la Tierra

El primer antecedente del Día de la Tierra es de 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana.

Dos años después, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de dos mil universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Este movimiento social dio sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente, mientras que, en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente

Diez consejos para mantener limpio el medio ambiente

1- Evitar el uso del auto. Buscar opciones sostenibles y buenas para la salud como la bicicleta, ya que, además es una manera de ayudar a mejorar la calidad del aire que respiramos. La movilidad sostenible es una alternativa para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y mejorar así, la calidad del aire.

2- Ahorrar más agua. El agua es uno de los recursos más valiosos del planeta, pero también es muy escaso. Para proteger este recurso natural evitar su consumo excesivo. Todos los consejos para ahorrar agua en casa son imprescindibles para que este recurso vital para nuestra vida no se agote.

3- Plantar árboles. Reforestar es una acción que contribuye a luchar contra el cambio climático, ya que, los árboles no solo nos proveen de oxígeno, sino también absorben dióxido de carbono (CO2) mejorando la calidad del aire. Promover y fomentar su plantación es una forma de salvar el planeta y frenar la crisis climática.

4- Apostar por la energía verde. El uso que hacemos de la energía tiene un impacto en el planeta. Por un lado, es conveniente reducir el consumo eléctrico para disminuir el impacto ambiental. Y por otro, debemos ser capaces de optar siempre las opciones más verdes y menos contaminantes.

5- Usar electrodomésticos eficientes. Los electrodomésticos que contribuyen a la eficiencia energética permiten un mayor ahorro de energía. Un ejemplo sencillo puede ser no utilizar el lavarropas y el lavavajillas hasta que estén con la carga completa y trabajar con programas cortos siempre que sea posible.

6- Turismo sostenible. Nuestra forma de viajar también influye en la salud del planeta y podemos revisar elegir aquellas opciones menos contaminantes con nuestro medio natural. Apostar por un turismo sostenible es una forma de que nuestro ocio no repercuta negativamente en la naturaleza.

7- Evitar los desperdicios alimentarios. Es una de las acciones más sencillas que podemos llevar a cabo en nuestra misión de ayudar a proteger la salud del planeta. Puede resultar de gran ayuda para no comprar en exceso, planificar un menú semanal y ceñirse a él a la hora de comprar alimentos. También debemos considerar que el consumo de productos que son de temporada ya que el consumo de los que no lo son supone un gran gasto energético ya sea en el transporte, o en el uso de cámaras de refrigeración para su almacenaje y conservación.

8- Reducir el consumo. Dejar de comprar cosas que no necesitamos, desde comida hasta la ropa. Eso ayuda a reducir la huella de carbono y la huella hídrica y consumir con responsabilidad es esencial para ayudar al planeta.

9- Reducir, reciclar y evitar los plásticos. Con la primera el objetivo es consumir menos y con la segunda se trata de ampliar la vida de uso de los objetos. Si reciclamos, ahorramos energía, evitamos la explotación de los recursos naturales, y reducimos la contaminación y el impacto medioambiental. Además, hay que evitar el uso de plásticos no reutilizables, ya que son altamente contaminantes para el planeta, especialmente, para ríos, mares y océanos.__IP__

10- Evitar el uso del aire acondicionado o calefactores. Tanto los aires acondicionados como los calefactores son altamente contaminantes, por lo que su uso debe ser racional y siempre adecuado a las temperaturas recomendadas. Además, se deben utilizar bombillas LED, ya que, son las más eficientes, duran más y son las más respetuosas con el medio ambiente.

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