RN34: Comenzaron los trabajos de mantenimiento en el tramo Sunchales - Ataliva

Vialidad Nacional, con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, comenzó las tareas de mantenimiento en los desvíos del tramo en construcción de la autopista de Ruta Nacional 34, entre Ataliva y Sunchales.

Los trabajos producirán restricciones momentáneas en la circulación, con paso alternado de a una mano por vez coordinado por banderilleros.

Los trabajos buscan sostener las condiciones de transitabilidad de estos desvíos afectados por las recientes precipitaciones, con agregado de material de fresado y perfilado de los empalmes fuera de la calzada.

📍 Mantenimiento desvíos RN 34 : Tramo Ataliva (RP 13) – Sunchales (Puente Canal Vila-Cululú)

⚠️ Vialidad Nacional solicita a los usuarios reducir la velocidad y extremar la precaución en los tramos con presencia de cuadrillas de trabajadores y equipos.