LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

RN34: Comenzaron los trabajos de mantenimiento en el tramo Sunchales - Ataliva

Personal de Vialidad Nacional está realizando agregado de material de fresado y perfilado de los empalmes fuera de la calzada para mejorar las condiciones de transitabilidad en los desvíos afectados por las recientes precipitaciones.
RegiónHace 1 día Vialidad Nacional
Trabajos en tramo Sunchales - Ataliva 1

Vialidad Nacional, con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, comenzó las tareas de mantenimiento en los desvíos del tramo en construcción de la autopista de Ruta Nacional 34, entre Ataliva y Sunchales.

Los trabajos producirán restricciones momentáneas en la circulación, con paso alternado de a una mano por vez coordinado por banderilleros. 

Trabajos en tramo Sunchales - Ataliva 2

Los trabajos buscan sostener las condiciones de transitabilidad de estos desvíos afectados por las recientes precipitaciones, con agregado de material de fresado y perfilado de los empalmes fuera de la calzada.

📍 Mantenimiento desvíos RN 34 : Tramo Ataliva (RP 13) – Sunchales (Puente Canal Vila-Cululú)

⚠️ Vialidad Nacional solicita a los usuarios reducir la velocidad y extremar la precaución en los tramos con presencia de cuadrillas de trabajadores y equipos.

Te puede interesar
Ruta 34 reparada 3

Ya se encuentra habilitada la Ruta Nacional 34

El Eco de Sunchales
Región08 de abril de 2026
A las 17:45 de este miércoles, en el km. 238, se habilitó el tránsito para la circulación de vehículos de pequeño, mediano y gran porte en el sector que permaneció cortado desde el 31 de marzo por el colapso de una alcantarilla.
Lo más visto
SanCor

SanCor: El Juez del Concurso decretó la quiebra pero el pedido del Consejo de Administración debe ser ratificado por una Asamblea Extraordinaria

Jorge Tribouley
EconomíaHace 1 día
El Consejo de Administración de la cooperativa láctea tiene facultades de gestión y representación pero no puede pedir la propia quiebra. Solo una Asamblea (en esta caso, convocada para el 30 de abril) tiene competencia exclusiva para resolver sobre la disolución. ¿Hay una propuesta de salvataje que involucraría a acreedores y nuevos inversores?
Boletín de noticias