Emanuel Onisimchuk es el nuevo Director del Liceo Municipal de Sunchales

Pablo Kemerer, director de Cultura y Emanuel_Onisimchuk, nuevo director del Liceo Municipal de Sunchales.

La Municipalidad de Sunchales designó al profesor Emanuel Onisimchuk como nuevo Director del Liceo Municipal, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a consolidar y proyectar el crecimiento del espacio cultural y educativo.

La incorporación de una conducción específica para el Liceo permitirá profundizar su desarrollo artístico, pedagógico y social y, al mismo tiempo, que la Dirección de Cultura pueda concentrarse en la planificación general de la política cultural de la ciudad.

La designación de Onisimchuk, que también seguirá a cargo de la Banda Municipal de Música “Mtro. Sebastián Rainone”, se inscribe en una etapa de crecimiento del Liceo Municipal, que busca mejorar la calidad de sus propuestas, ampliar su alcance territorial y garantizar un mayor acceso a las actividades culturales para toda la comunidad.

Actualidad del Liceo y ciclo lectivo 2026

Actualmente, el Liceo Municipal es un espacio de referencia para la comunidad, con más de 600 niños, jóvenes y adultos que participan en 25 talleres artísticos vinculados a diversas disciplinas y edades, consolidándose como un ámbito de formación y encuentro cultural.

De cara al ciclo lectivo 2026, el gobierno local informa que las inscripciones se abrirán durante el mes de marzo, con una propuesta educativa y cultural renovada. Además, parte de los talleres se descentralizarán hacia vecinales de distintos barrios, con el objetivo de acercar las oportunidades de formación artística a más vecinos y vecinas y fortalecer la presencia territorial de la política cultural.

FUENTE: Municipalidad de Sunchales