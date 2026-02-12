CopaCastellanos: Por el clima, se reprogramó el clásico para el próximo miércoles

A raíz de las malas condiciones meteorológicas, la Liga Rafaelina de Fútbol y los dos clubes tomaron la decisión de suspender el duelo programado para esta noche.

Sin embargo, la primera fase de la Copa Departamento Castellanos sigue esta semana. En la noche del miércoles, el Deportivo Bella Italia avanzó a la segunda ronda con un nuevo triunfo ante Moreno de Lehmann por 3 a 2, recordando que en la ida se había impuesto por 3 a 0.

Tras la lluvia de este jueves, la grilla de partidos quedó de la siguiente manera:

JUEVES 12/02

*Atlético de María Juana vs. Talleres María Juana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera)

*Brown de San Vicente vs Bochófilo Bochazo (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera)

*Juventud Unida de Villa San José vs Deportivo Susana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

VIERNES 13/02

*Independiente San Cristóbal vs Tiro Federal de Moisés Ville (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

SÁBADO 14/02

*Sportivo Norte vs Peñarol (16 hs Sub12 y 17 hs Primera)

*San Martín de Angélica vs Sportivo Santa Clara (19 hs Sub12 y 20 hs Primera)

*Sp. Libertad de EC vs Florida de Clucellas (19.30 hs Sub12 y 20.30 hs Primera).

DOMINGO 15/02

*Zenón Pereyra FC vs Quilmes (15 hs Sub12 y 16 hs Primera)

*Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (16 hs Sub12 y 17 hs Primera)

*Independiente de Ataliva vs Argentino de Humberto (17 hs Sub12 y 18 hs Primera)

*La Trucha FC vs Deportivo Josefina (17.15 hs Sub12 y 18.15 hs Primera)

*Deportivo Ramona vs Argentino de Vila (18 hs Sub12 y 19 hs Primera)

*Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (18 hs Sub12 y 19 hs Primera).

MARTES 17/02

*Ferro vs Ben Hur (19 hs Sub12 y 20 hs Primera)

MIÉRCOLES 18/02

*Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales (20 hs Sub12 y 21 hs Primera)

*La Hidráulica vs Defensores de Frontera (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera)

*Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).