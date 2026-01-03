El Intendente Pinotti reconoció a alumnos que participaron en Olimpíadas Nacionales de Matemática y Química

El Intendente Pablo Pinotti reconoció a Juan Mateo Garrini (Colegio San José Secundario), Augusto Manías (ICES) y Lucas Montini (ICES).

También se reconoció a Máximo Costamagna (Escuela Florentino Ameghino) y Adriel Aimaretti (Escuela Técnica), quienes no pudieron estar presentes.

Acompañaron la entrega la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat, y la Directora de Educación, María de los Ángeles Gorosito.