El Intendente Pinotti reconoció a alumnos que participaron en Olimpíadas Nacionales de Matemática y Química

Las distinciones fueron entregadas por el mandatario sunchalense, el martes 30 de diciembre, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
Distincion alumnos 1

El Intendente Pablo Pinotti reconoció a Juan Mateo Garrini (Colegio San José Secundario), Augusto Manías (ICES) y Lucas Montini (ICES).

También se reconoció a Máximo Costamagna (Escuela Florentino Ameghino) y Adriel Aimaretti (Escuela Técnica), quienes no pudieron estar presentes.

Acompañaron la entrega la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat, y la Directora de Educación, María de los Ángeles Gorosito.

