El Intendente Pinotti reconoció a alumnos que participaron en Olimpíadas Nacionales de Matemática y Química

Recolección de residuos en Año Nuevo
El servicio de recolección tendrá el siguiente cronograma: Miércoles 31/12, no se realizará la recolección de residuos. Jueves 1/01, recolección normal de residuos recuperables y no recuperables.
Las distinciones fueron entregadas por el mandatario sunchalense, el martes 30 de diciembre, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
El Intendente Pablo Pinotti reconoció a Juan Mateo Garrini (Colegio San José Secundario), Augusto Manías (ICES) y Lucas Montini (ICES).
También se reconoció a Máximo Costamagna (Escuela Florentino Ameghino) y Adriel Aimaretti (Escuela Técnica), quienes no pudieron estar presentes.
Acompañaron la entrega la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat, y la Directora de Educación, María de los Ángeles Gorosito.
El servicio de recolección tendrá el siguiente cronograma: Miércoles 31/12, no se realizará la recolección de residuos. Jueves 1/01, recolección normal de residuos recuperables y no recuperables.
Fue jornada muy especial de cierre y despedida del año, recreando un encuentro lleno de juegos, bailes y actividades grupales.
La aseguradora celebra 80 años de su creación en Sunchales, recibiendo de manos del intendente Pablo Pinotti, el Decreto de Interés Municipal.
La Municipalidad de Sunchales informa como se brindará el servicio durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.
Una nueva edición se iba a desarrollar este fin de semana en Plaza Libertad. El Municipio tomó esta decisión con el objetivo de preservar la seguridad del público, evitando su exposición a posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos.
Una nueva edición se desarrollará este 20 y 21 de diciembre en Plaza Libertad, donde se podrá disfrutar de dos jornadas de grandes show musicales, academias locales y regionales. Además habrá paseo de artesanos y opciones gastronómicas.
Un abogado advirtió que su firma estaba siendo usada en escritos falsos por el estafador que se hacía pasar por letrado. Posteriormente se descubrió una maniobra que derivó en una estafa millonaria.
El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1 de enero, colisionando una moto en la que circulaba una pareja y un automóvi que terminó volcando como consecuencia del fuerte impacto.
Esteban Miguel González, de 18 años, falleció este viernes 2 de enero tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela. El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1° de enero y la colisión se produjo entre un Fiat Cronos y una Honda Wave.
El líder de la Casa Blanca comunicó que el dirigente chavista fue trasladado en avión, junto a su esposa. Brindará una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la operación aérea, a la que calificó de "exitosa". Marco Rubio asegura que Maduro se enfrentara a la Justicia y no habrá más ataques en Venezuela.
Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.