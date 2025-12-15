Se actualiza el diccionario: "loguearse", "milenial" y "streaming", algunas de las novedades

La diócesis de Rafaela cuenta con tres nuevos diáconos permanentes
David Colombatto, Daniel Massaccesi y Leandro Walker fueron ordenados por el obispo diocesano, Monseñor Pedro Torres, en la parroquia San Carlos Borromeo de Sunchales.
La nueva edición de la Real Academia Española incluye palabras del ámbito digital, la ciencia y la tecnología, modernizando el vocabulario oficial. Qué otros términos se suman.SociedadAyer El Eco de Sunchales
Loguearse (acceder a internet mediante una identificación), milenial (generación nacida entre 1981 y 1996) o turismofobia (rechazo al turismo masivo) son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización se presentó este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).
Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, avanzó su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.
La edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026, señaló Muñoz Machado.
Hacer un simpa (España) o un pagadiós (Argentina), para irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado; comecocos, en alusión al videojuego, o biblia como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades.
También del lenguaje coloquial se reconoce una acepción nueva de brutal, con el significado de magnífico o maravilloso; chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento, farlopa como cocaína o el acortamiento eco para denominar una ecografía.
La expresión juguete roto se agrega con el significado de persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda social o profesionalmente relegado. Y buitre, como persona que persigue a otra para mantener una relación sexual pasajera.
Muchas de las incorporaciones proceden del ámbito de internet y las redes sociales, como login y loguearse, para acceder mediante una identificación y contraseña a una web o sistema informático. Algunas de ellas lo hacen como extranjerismos crudos, es decir, que deben escribirse en cursiva, según la RAE: 'gif', 'hashtag', 'mailing' y 'streaming'.
El campo de la ciencia y la tecnología sigue siendo uno de los que más revisiones ha implicado, con términos como gravitón, del ámbito de la física, termoquímica (química), cuperosis, narcoléptico y ovulatorio (ámbito médico) y engelamiento (meteorología).
Autoconsumo, en relación con el consumo propio de energía, en especial la renovable o exoesqueleto también son nuevas incorporaciones.
Chamaco y chamaca se incluyen con el sentido de hijo o joven en Cuba y México y cartuchera, como estuche de lápices en gran parte de Hispanoamérica.
En total son 330 las novedades avanzadas, "una muestra" del trabajo que se presentará el año que viene.
Muñoz Machado recordó que el procedimiento para incorporar o revisar un término es lento y exhaustivo, "no es capricho de los académicos", sino que las propuestas se chequean en cuanto a su uso real y se estudian en comisión, tanto en España como en América.
Sobre los extranjerismos, afirmó que son "algo común en nuestra lengua desde que nació" y recordó que algunos intentos de la Academia por españolizar términos, como el caso de 'güisqui', fueron "un fracaso total".
El lunes 1 de diciembre, el Rotary Club Sunchales entregó la distinción "Servicio a través de la ocupación" a los iniciadores e integrantes de la primera comisión directiva de la asociación civil fundada el 9 de mayo de 1994.
El Consejo para la inclusión de personas con discapacidad te invita a compartir una jornada recreativa, inclusiva y de sensibilización comunitaria. Se desarrollará el miércoles 3 de diciembre, de 18:30 a 20:30, en Plaza Libertad
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la compañía destaca señales de alerta, modos de acompañar y recursos de apoyo, priorizando la prevención como primer paso para enfrentar este flagelo.
La presentación del libro del investigador Ernesto O´Connor se desarrollará el viernes 28 de noviembre, a las 18:30, en el Espacio de Diálogo Interreligioso ubicado en Ciudad Verde. Actividad abierta al público y sin costo alguno.
A través de su programa de padrinazgo de escuelas rurales, el Grupo SanCor Salud continúa fortaleciendo una estrategia que promueve el bienestar integral de las comunidades educativas en distintas provincias del país.
Para que tu arrollado se luzca, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Y si usás condimentos bien seleccionados, podés potenciar cada capa de sabor sin necesidad de sobrecargar la receta.
El BNA emitió un comunicado en el que explica las razones de su postura ante los incrementos municipales del Derecho de Registro e Inspección y ratifica su compromiso de continuidad en todo el país.
El jueves 11 de diciembre se realizó el acto eleccionario de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva para el período 2025-2026 de la entidad deportiva albiverde.
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo.
En el marco de la Fiesta Navideña, Banco Santa Fe lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.