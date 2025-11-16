RegionalAmateur: El Cañonero festejó un nuevo clásico ante su gente

En un partido apasionante, Libertad se terminó llevando el clásico contra Unión en un partido que arrancó con un gol tempranero del equipo visitante ya que a los 7', Marcos Froimovich, la clavaba al primer palo de Ruffini para poner en ventaja al Bicho Verde.

El dueño de casa, recién a los 34', y después de generar algunas jugadas de riesgo, pudo empardar el resultado a través de Marcos Quiroga que aprovechó un centro rasante, definiendo al lado del palo.

A los 44' se le presentaría una situación formidable al aurinegro para interponer una ventaja pero Kevin Muñoz estrellaría el disparo penal en el travesaño, retirándose al vestuario igualados en 1.

Ya en el segundo tiempo, Unión arrancó mejor pero Libertad encontraría el 2 a 1 con la conversión de Joaquin Reynoso a los 59', sellando el resultado final.

Empate en Aldao

En la localidad de Aldao, el Deportivo y San Lorenzo de Ambrosetti igualaron 2 a 2. Marcelo Lucero y Oscar Tarasco, de tiro penal, convirtieron los goles para el dueño de casa. Maximiliano Weisheim y Leonardo Pérez anotaron para los visitantes.

Con el empate, Deportivo Aldao se mantiene como líder junto a Libertad de Sunchales, ambos con 8 unidades. Unión está tercero con 4 puntos y Ambrosetti cierra la tabla con apenas un punto, ya sin chances de pelear por la clasificación.