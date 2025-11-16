RegionalAmateur: El Cañonero festejó un nuevo clásico ante su gente

#LRF: Deportivo Aldao derrotó a Libertad y sigue prendido en el lote de punteros
Gabriel Espíndola, a los 29 minutos del segundo tiempo marcó para el equipo oriundo de Colonia Aldao y con un partido más, ahora comparte el liderazgo con Ferro.
Deportivo Aldao empató con San Lorenzo de San Cristóbal y ahora comparte el liderazgo del grupo con el Cañonero.
En un partido apasionante, Libertad se terminó llevando el clásico contra Unión en un partido que arrancó con un gol tempranero del equipo visitante ya que a los 7', Marcos Froimovich, la clavaba al primer palo de Ruffini para poner en ventaja al Bicho Verde.
El dueño de casa, recién a los 34', y después de generar algunas jugadas de riesgo, pudo empardar el resultado a través de Marcos Quiroga que aprovechó un centro rasante, definiendo al lado del palo.
A los 44' se le presentaría una situación formidable al aurinegro para interponer una ventaja pero Kevin Muñoz estrellaría el disparo penal en el travesaño, retirándose al vestuario igualados en 1.
Ya en el segundo tiempo, Unión arrancó mejor pero Libertad encontraría el 2 a 1 con la conversión de Joaquin Reynoso a los 59', sellando el resultado final.
En la localidad de Aldao, el Deportivo y San Lorenzo de Ambrosetti igualaron 2 a 2. Marcelo Lucero y Oscar Tarasco, de tiro penal, convirtieron los goles para el dueño de casa. Maximiliano Weisheim y Leonardo Pérez anotaron para los visitantes.
Con el empate, Deportivo Aldao se mantiene como líder junto a Libertad de Sunchales, ambos con 8 unidades. Unión está tercero con 4 puntos y Ambrosetti cierra la tabla con apenas un punto, ya sin chances de pelear por la clasificación.
A partir de las 21:30 de este jueves, el Cañonero enfrenta a los aldaenses en el estadio "Dr. Plácido Tita". A la misma hora, el Bicho Verde visita a Deportivo Tacural. Los partidos corresponden a la 15ª fecha del Torneo Clausura de Primera A.
El Bicho Verde consiguió su primer triunfo en el torneo al derrotar 4 a 1 al equipo oriundo de Ambrosetti. Deportivo Aldao, con el empate en 1 ante el Cañonero, sigue liderando la Zona 7.
El equipo aldaense, puntero absoluto de la Zona 7, recibirá este domingo, a partir de las 20:00, al Cañonero. Unión enfrenta a San Lorenzo de Ambrosetti, en el estadio de la Avenida.
En la noche del jueves, el Bicho Verde festejó el 2 a 0 ante el "Negro" rafaelino en el estadio de la Avenida. Dura derrota de Libertad ante Sportivo Roca.
Unión, que aún tiene chances de pelear el liderazgo del torneo, recibe, a partir de las 21:30, a Sportivo Norte. En tanto, Libertad visita a la misma hora a Sportivo Roca.
