La Sociedad Rural de Rafaela pide a Provincia que informe los costos de pavimentar la Ruta 70S hasta Aurelia

Milei le ratificó al campo que por ahora no habrá baja de retenciones pero que en el futuro las eliminará
El presidente se reunió este martes con los referentes de la Mesa de Enlace en el marco de la apertura de la Muestra Rural de Palermo.
La entidad ruralista advierte que el Gobierno santafesino “intenta encontrar la tangente para financiar un proyecto ya licitado, una vez más a partir de la billetera del campo”.CampoHoy El Eco de Sunchales
La Sociedad Rural de Rafaela reclamó al Gobierno de la provincia de Santa Fe que dé a conocer los costos reales de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 70S, que conecta Bella Italia con la localidad de Aurelia. La entidad emitió un comunicado en el que cuestiona el esquema de financiamiento que, según el sector rural, busca trasladar parte del gasto a los productores agropecuarios.
En el texto, la institución expresa su preocupación por el rumbo del debate político en torno a la ejecución de la obra. “Hace semanas que el tiempo se pierde en el debate que impone el sector político sobre la intención de cobrarle al sector agropecuario la obra de pavimentación”, señala, al tiempo que recuerda que los productores “ya han financiado tres ripios para el acceso a Aurelia” y pagan “centenares de impuestos cada mes”, entre ellos los Derechos de Exportación, el Inmobiliario Rural y diversas tasas comunales y municipales.
La Rural advierte que el Gobierno santafesino “intenta encontrar la tangente para financiar un proyecto ya licitado, una vez más a partir de la billetera del campo”. En ese sentido, considera que “no es la producción agropecuaria la que debe afrontar una vez más un trabajo que ya fue presupuestado, para el cual ya se ha recaudado durante años durante diferentes gestiones políticas”.
El comunicado también rechaza que los dueños de los campos ubicados a la vera del trazado sean “contribuyentes obligatorios” sin que antes se haya informado “un detalle exhaustivo de lo que quieren cobrar”. Por eso, la entidad solicita que la Provincia brinde transparencia sobre los montos y criterios de la obra, prevista bajo el marco de la Ley N° 14.295.
La entidad ruralista, que fue sede hace un par de semanas de una reunión con productos y presidentes comunales, lamenta que "productores que tendrían que estar enfocados en la trilla del trigo, en la campaña gruesa o la gestión de sus empresas, tienen que disponerse a asistir a reuniones donde los intentan culpar sobre la falta de avance de la obra pública".
Finalmente, la Sociedad Rural de Rafaela reafirma su disposición al diálogo para “encontrar una salida equitativa” que permita concretar la pavimentación sin demoras, y destaca que su compromiso con los productores y la comunidad se mantiene firme, “como lo marca su historia de más de 119 años”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la cosecha fina mantendrá las alícuotas reducidas que tenía desde fines de enero. Soja, maíz, girasol y sorgo volverán a tener derechos de exportación más altos desde julio.
A través de la Resolución Nº 504/2025 del Ministerio de Economía, el gobierno nacional prorrogó retroactivamente desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, el Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario en la provincia de Santa Fe.
El plan del presidente Milei para “modernizar” el INTA prevé reducir 30% el personal para fin de 2025 e insiste con la venta de tierras “improductivas”. Cerrarían todas las Agencias de Extensión Rural.
El ministro de Economía recibió a los presidentes de las cuatro principales entidades agrarias. Quieren que se profundice la reducción de los derechos de exportación, luego del recorte oficial hasta junio.
Así lo resolvieron los integrantes de las cuatro entidades ruralistas, tras una larga reunión en la sede de la calle México de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
La semaglutida, originalmente aprobada para controlar la diabetes tipo 2, es una droga que demostró ser eficaz para la pérdida de peso en personas con obesidad y recientemente ingresó al mercado argentino en dosis 2.4 mg inyectable. Los expertos advierten que no es un fármaco “milagroso” y aseguran que debe formar parte de un tratamiento integral.
La vidriera de CoopeHogar sufrió un hecho vandálico. Dos establecimientos educativos fueron violentados. En el Sunchales Cicles Club le sustrajeron bebidas y en una vivienda del barrio Villa del Parque robaron un televisor de 50 pulgadas, una notebook y una consola de juegos.
El joven mantuvo contacto virtual con un perfil supuestamente femenino. En ese intercambio, envió una imagen íntima y posteriormente empezó a recibir amenazas con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.
Una mujer de 62 años fue abordada por dos sujetos en la madrugada del pasado domingo. La golpearon y le revisaron la mochila pero al no encontrar objetos de valor, se retiraron sin llevarse nada.
Un hombre de 43 años de Sunchales denunció que intentaron estafarlo por whatsapp, con un contacto que tenía la característica 3493, haciéndose pasar por representantes de la compañía de comercio electrónico. Le exigieron una transferencia por una deuda falsa y lo amenazaron al negarse.