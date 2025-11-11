La Sociedad Rural de Rafaela pide a Provincia que informe los costos de pavimentar la Ruta 70S hasta Aurelia

La Sociedad Rural de Rafaela reclamó al Gobierno de la provincia de Santa Fe que dé a conocer los costos reales de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 70S, que conecta Bella Italia con la localidad de Aurelia. La entidad emitió un comunicado en el que cuestiona el esquema de financiamiento que, según el sector rural, busca trasladar parte del gasto a los productores agropecuarios.

En el texto, la institución expresa su preocupación por el rumbo del debate político en torno a la ejecución de la obra. “Hace semanas que el tiempo se pierde en el debate que impone el sector político sobre la intención de cobrarle al sector agropecuario la obra de pavimentación”, señala, al tiempo que recuerda que los productores “ya han financiado tres ripios para el acceso a Aurelia” y pagan “centenares de impuestos cada mes”, entre ellos los Derechos de Exportación, el Inmobiliario Rural y diversas tasas comunales y municipales.

La Rural advierte que el Gobierno santafesino “intenta encontrar la tangente para financiar un proyecto ya licitado, una vez más a partir de la billetera del campo”. En ese sentido, considera que “no es la producción agropecuaria la que debe afrontar una vez más un trabajo que ya fue presupuestado, para el cual ya se ha recaudado durante años durante diferentes gestiones políticas”.

El comunicado también rechaza que los dueños de los campos ubicados a la vera del trazado sean “contribuyentes obligatorios” sin que antes se haya informado “un detalle exhaustivo de lo que quieren cobrar”. Por eso, la entidad solicita que la Provincia brinde transparencia sobre los montos y criterios de la obra, prevista bajo el marco de la Ley N° 14.295.

La entidad ruralista, que fue sede hace un par de semanas de una reunión con productos y presidentes comunales, lamenta que "productores que tendrían que estar enfocados en la trilla del trigo, en la campaña gruesa o la gestión de sus empresas, tienen que disponerse a asistir a reuniones donde los intentan culpar sobre la falta de avance de la obra pública".

Finalmente, la Sociedad Rural de Rafaela reafirma su disposición al diálogo para “encontrar una salida equitativa” que permita concretar la pavimentación sin demoras, y destaca que su compromiso con los productores y la comunidad se mantiene firme, “como lo marca su historia de más de 119 años”.