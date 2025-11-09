RegionalAmateur: Libertad visita al encumbrado Deportivo Aldao, en un duelo que promete

Este domingo se jugará la 3° fecha de la Región Litoral Sur, Zona 7, del Torneo Regional Amateur.

Deportivo Aldao atraviesa un gran momento, con dos partidos jugados, dos ganados pero enfrente estará Libertad que también se mantiene invicto y suma 4 puntos, por lo que será un partido clave con el liderazgo en juego.

Unión juega de local

Unión de Sunchales recibirá a San Lorenzo de Ambrosetti, en el estadio de la Avenida. El Bicho Verde, hasta aquí, acumula solo un punto producto del empate sin goles en el clásico ante Libertad. Luego cayó goleado ante el Deportivo Aldao. Será, sin dudas, una buena oportunidad para ganar e intentar encaminar la clasificación.

Por su parte, San Lorenzo de Ambrosetti, no pudo sumar en dos presentaciones. perdió frente al Deportivo Aldao y luego ante Libertad de Sunchales. Un nuevo resultado negativo ya podría condenarle sus chances de clasificar.