RegionalAmateur: Libertad visita al encumbrado Deportivo Aldao, en un duelo que promete

#LRF: Unión y un triunfo ante Sportivo que vuelve a acercarlo a la punta
En la noche del jueves, el Bicho Verde festejó el 2 a 0 ante el "Negro" rafaelino en el estadio de la Avenida. Dura derrota de Libertad ante Sportivo Roca.
El equipo aldaense, puntero absoluto de la Zona 7, recibirá este domingo, a partir de las 20:00, al Cañonero. Unión enfrenta a San Lorenzo de Ambrosetti, en el estadio de la Avenida.
Este domingo se jugará la 3° fecha de la Región Litoral Sur, Zona 7, del Torneo Regional Amateur.
Deportivo Aldao atraviesa un gran momento, con dos partidos jugados, dos ganados pero enfrente estará Libertad que también se mantiene invicto y suma 4 puntos, por lo que será un partido clave con el liderazgo en juego.
Unión de Sunchales recibirá a San Lorenzo de Ambrosetti, en el estadio de la Avenida. El Bicho Verde, hasta aquí, acumula solo un punto producto del empate sin goles en el clásico ante Libertad. Luego cayó goleado ante el Deportivo Aldao. Será, sin dudas, una buena oportunidad para ganar e intentar encaminar la clasificación.
Por su parte, San Lorenzo de Ambrosetti, no pudo sumar en dos presentaciones. perdió frente al Deportivo Aldao y luego ante Libertad de Sunchales. Un nuevo resultado negativo ya podría condenarle sus chances de clasificar.
Unión, que aún tiene chances de pelear el liderazgo del torneo, recibe, a partir de las 21:30, a Sportivo Norte. En tanto, Libertad visita a la misma hora a Sportivo Roca.
El equipo dirigido por el entrenador Roberto Cabral ya ganaba 4 a 0 en la primera media hora de juego. Unión pudo descontar en el tiempo restante. Finalmente, el equipo oriundo de Colonia Aldao se impuso 5 a 3 y es el único que ganó los dos partidos en la Zona 7 de la Región Litoral Sur.
El Cañonero se impuso 3 a 2 ante San Lorenzo en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los aurinegros ganaban 2 a 0 pero la visita descontó en dos ocasiones para emparejar el trámite en los minutos finales del primer tiempo. A los 87', Marcos Quiroga selló la victoria liberteña.
Hoy se disputa la 2° fecha de la Región Litoral Sur. En la Zona 7, a las 17:00, el Cañonero juega en el estadio "Dr. Plácido Tita" mientras que el Bicho Verde, a las 20:00, enfrenta a los aldaenses, líder del Grupo.
Unión se reencontró con la victoria ante Sportivo Roca, imponiéndose 2 a 0 en el estadio de la Avenida Belgrano. Libertad asestó un golpe de visitante, estampando un 2 a 1 ante Atlético Rafaela.
