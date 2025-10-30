Lucas Montini, estudiante del ICES, obtuvo la medalla dorada en el Certamen Nacional de Olimpíada de Química

El estudiante sunchalense que cursa el cuarto año del nivel secundario recibió el máximo galardón en el Nivel 2 en la edición 35º de la competencia desarrollada del 21 al 24 de octubre en la ciudad de Villa Giardino.

Hace 5 horas
Lucas Montini

Del 21 al 24 de octubre se llevó a cabo el Certamen Nacional de la trigésimo quinta Olimpíada Argentina de Química en Villa Giardino, Córdoba. Participaron 315 jóvenes provenientes de 92 instituciones educativas de todo el país.

 El  Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) participó con ocho estudiantes del nivel secundario: Joaquín Guisasola de tercer año; Tomás Gornati, Catalina Viarengo, Clara Berry y Lucas Montini de cuarto año; y Juana Ternavasio, Ignacio Galarza y Augusto Manias Bonzi de quinto año. La profesora que los acompañó en todo este proceso es Gabriela Demarco.

🔸️Nivel 1: De 1513 inscriptos, 156 llegaron al certamen nacional. Siete alumnos del ICES estuvieron en ese 10%. En esta instancia, Augusto Manías Bonzi obtuvo la medalla a Mejor Zonal de S1 en Nivel 1 y Mención de Honor.

🔸️Nivel 2: De 290 inscriptos, 55 llegaron al certamen nacional. Entre ellos se encontraba el sunchalense Lucas Montini, obteniendo  la Medalla de Oro en el certamen final. Además del galardón, ha sido convocado con otros 23 alumnos para entrenarse durante tres semanas en la Universidad de Ciencias Exactas (UBA), en febrero, con el fin de seleccionar a quienes representarán a Argentina en las Olimpíadas Internacionales.

Participantes Olimpiada Nacional Quimica 2025

