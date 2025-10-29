Se abren las inscripciones a los Jardines Maternales Municipales

Podrán inscribirse niños y niñas de 45 días a 3 años inclusive.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, en ambas instituciones educativas:

📍 Jardín Maternal Municipal “Dr. Claudio Ugalde”

Ameghino 767 | Tel. 3493 506064

📍 Jardín Maternal Municipal “Berta Giacosa”

Santa Cruz 1290 | Tel. 3493 506063

Para el turno vespertino, la inscripción podrá realizarse de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 en instalaciones del Maternal Municipal “Dr. Claudio Ugalde”.

Al momento de la inscripción se entregará una planilla de preinscripción para completar y devolver con la siguiente documentación:

* Fotocopia del DNI del adulto referente

* Fotocopia del DNI del niño/a a inscribir

* Recibo de sueldo o constancia laboral del adulto referente