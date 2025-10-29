Se abren las inscripciones a los Jardines Maternales Municipales

Rafaela NoticiasJudicialesAyer
La resolución del Dr. José Luis Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
El Eco de SunchalesPolíticaAyer
El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.
María Laura Giol. Psicóloga. MP. 4661SaludAyer
Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, lanzó su programa "Tu Mano Derecha", una iniciativa que busca brindar apoyo y acompañamiento durante momentos complejos de salud.
Municipalidad de SunchalesCiudadAyer
En el marco del Día de la Economía Circular, la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, te invita a vivir entre el 17 y el 20 de noviembre, jornadas plenas de actividades prácticas y comunitarias, en el Parque de los Encuentros y Casa Steigleder