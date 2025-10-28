Desde Amsafe insisten en que el salario docente perdió el 30% del poder adquisitivo

Los maestros públicos santafesinos nucleados en Amsafe continúan en la espera de volver a ser convocados a una nueva ronda paritaria en los próximos días, tal como adelantó el ministro de Economía, Pablo Olivares, la semana pasada, y también el gobernador Maximiliano Pullaro. El funcionario señaló que el llamado está previsto para después de que el IPEC de a conocer los índices de inflación en la provincia de Santa Fe.

El encuentro se da en un contexto pos electoral en donde los porcentajes alcanzados por el gobierno de Pullaro no fueron los esperado, y por estas horas uno de los motivos que resuenan es la mala relación con los docentes santafesinos que podría haberle jugado en contra a la hora de emitir el voto.

En ese contexto, dirigentes de Amsafe vuelven a presionar asegurando que el sueldo de los maestros sufrió un 30% de pérdida de poder adquisitivo desde principios de 2024 hasta la actualidad.

“Muchos compañeros ya buscan otros ingresos, manejan Uber o hacen changas los fines de semana”, apuntó el titular del gremio, Rodrigo Alonso.

El estudio gremial revela una caída del 23,27% en 2024 y del 5,35% en lo que va del año, sin incluir el aumento paritario acordado durante la gestión de Omar Perotti que el actual gobierno todavía no pagó. “El Estado debe cumplir con sus compromisos, más allá de quién gobierne”, recordó el dirigente gremial.

Para el sindicato, la recomposición necesaria ronda el 30% solo para recuperar el terreno perdido. Alonso cuestionó además la eliminación del Fonid, que representaría unos $124.000 sobre un sueldo inicial de $818.000, y calificó de “extorsión” el plus por presentismo de $90.000.

El reclamo de SADOP

Mientras tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) presentó en las últimas horas ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe una nota formal reclamando la urgente reapertura de la paritaria docente, al considerar que la negociación colectiva “fue cerrada de manera unilateral” por el Gobierno provincial.

Desde la conducción del gremio manifestaron este lunes que “el resultado electoral que obtuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe fue claro y contundente”, y señalaron que el Ejecutivo “debe cambiar el rumbo de su política y atender los reclamos del sector docente que se hizo oír en las urnas”.

El sindicato recordó que, pese al rechazo mayoritario de la docencia santafesina a la propuesta salarial para el segundo semestre, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso el cierre de la paritaria por decreto, imponiendo una pauta que fue desestimada por todos los gremios del sector.

En ese marco, SADOP Santa Fe y SADOP Rosario reafirmaron su reclamo con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación privada, en un contexto de creciente deterioro salarial.

“El compromiso del gremio es seguir defendiendo el salario y los derechos de las y los docentes particulares de la provincia. La situación es crítica y requiere una respuesta urgente del Gobierno”, concluyeron desde la organización sindical.