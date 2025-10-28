Sobreseen a un empleado acusado de competencia desleal por una empresa sunchalense

El Eco de SunchalesPolicialesEl domingo
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila Morlacchi sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
La LLA gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego. El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria (28,65%), y la coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar (18,33%). En Sunchales, La Libertad Avanza obtuvo el 51,62%. Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe.
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Con su victoria en los comicios de medio término, el oficialismo se asegurará, a partir del 10 de diciembre de 2025, el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. El kirchnerismo mantuvo las bancas que arriesgaba en Diputados y perdió 6 representantes en el Senado.
El presidente estadounidense publicó su saludo a través de la red social Truth Social, donde expresó: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. Está haciendo un trabajo excelente".