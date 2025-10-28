Sobreseen a un empleado acusado de competencia desleal por una empresa sunchalense

En la jornada de este lunes se conoció el veredicto en el juicio seguido aMauro Tosseto, quien había sido llevado a proceso mediante querella particular promovida por Rubén González y la empresa Aguas y Procesos S.A. de la ciudad de Sunchales.

La acusación había sido presentada por el delito de competencia desleal, con la representación legal de los doctores Néstor Oroño y Mariana Oroño. Por su parte, la defensa técnica del señor Tosseto estuvo a cargo de los doctores Federico Scarinci y Ezequiel Gramoy, quienes durante el debate sostuvieron la inexistencia de delito en los hechos atribuidos a su defendido.

El juicio se desarrolló durante tres jornadas consecutivas ante el Juez de Juicio Dr. José Luis Estévez, resolviendo este lunes absolver a Mauro Tosseto, al considerar que los hechos imputados resultan atípicos, es decir, no constituyen delito conforme al Código Penal.

De esta manera, el tribunal dispuso el sobreseimiento del imputado, poniendo fin a un proceso que había generado amplia expectativa en el ámbito empresarial y jurídico de la región.

Durante el debate, en la acusación se aludió a que Tosseto, mientras trabajaba en la empresa Aguas y Procesos, realizaba algunas actividades que la firma entendía como “competencia con su empleador”, aunque la defensa demostró que no desviaba clientela sino que generaba su propio trabajo fuera de la relación laboral.

La resolución del juez Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.