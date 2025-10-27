Maximiliano Pullaro, un paso atrás

Cooperativa de Servicios Públicos de EusebiaNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.
El oficialismo obtuvo 64 bancas en la elección para la Cámara de Diputados. El Presidente Milei iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios de Gabinete.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila Morlacchi sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
El Eco de SunchalesProvinciaAyer
La LLA gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego. El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria (28,65%), y la coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar (18,33%). En Sunchales, La Libertad Avanza obtuvo el 51,62%. Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.