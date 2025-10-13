Provincia informa que las escuelas estarán abiertas este martes de paro docente

A menos de 24 horas del paro docente nacional convocado para este martes 14, el gobierno santafesino recordó que descontará el día a los profesores y maestros que no dicten clases. Además, advirtió que garantizará la apertura de las instituciones y reiteró el procedimiento para completar la Declaración Jurada de quienes sí asistan a sus colegios para evitar que los afecte en la liquidación del plus salarial por Asistencia perfecta. Los docentes públicos congregados en Amsafé ya confirmaron su adhesión en tanto, los privados de Sadop se sumarán al reclamo, pero sin paro.

A horas de la medida de fuerza nacional, y a poco de la adhesión de los universitarios, la Provincia recordó que todas las escuelas de Santa Fe estarán abiertas este martes y confirmó que descontará el día no trabajado. Además, también recalcó que estará disponible para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

Estos “recordatorios” se hacen a poco del nuevo paro nacional lanzado por la Confederación de docentes de las escuelas públicas (Ctera), para desincentivar la adhesión de los docentes santafesinos y garantizar el dictado de clases en toda la bota. Justamente, el comunicado provincial destaca que la medida de fuerza fue definida por un gremio nacional.

Ya la semana pasada, el ministro de Gobierno Fabián Bastía, había resaltado la necesidad de aclararle “a la ciudadanía santafesina que el paro lo vuelve a fijar (Roberto) Baradel”, en referencia a al secretario general del Sindicato unificado de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).

“En el caso de los docentes que no presenten la declaración jurada – advirtieron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro – se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta”. Es decir, se les descontará el día y no cobrarán tampoco el plus.