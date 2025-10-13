Provincia informa que las escuelas estarán abiertas este martes de paro docente

Educación Financiera en secundarias: Diputados dio media sanción
La iniciativa de la legisladora provincial Ximena García busca acompañar el acceso temprano a herramientas financieras digitales con formación desde el aula.
A menos de 24 horas del paro docente nacional, el gobierno santafesino advirtió que descontará el día a los profesores y maestros que no dicten clases. Además, informó que garantizará la apertura de las instituciones.EducaciónHace 6 horas El Eco de Sunchales
A menos de 24 horas del paro docente nacional convocado para este martes 14, el gobierno santafesino recordó que descontará el día a los profesores y maestros que no dicten clases. Además, advirtió que garantizará la apertura de las instituciones y reiteró el procedimiento para completar la Declaración Jurada de quienes sí asistan a sus colegios para evitar que los afecte en la liquidación del plus salarial por Asistencia perfecta. Los docentes públicos congregados en Amsafé ya confirmaron su adhesión en tanto, los privados de Sadop se sumarán al reclamo, pero sin paro.
A horas de la medida de fuerza nacional, y a poco de la adhesión de los universitarios, la Provincia recordó que todas las escuelas de Santa Fe estarán abiertas este martes y confirmó que descontará el día no trabajado. Además, también recalcó que estará disponible para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.
Estos “recordatorios” se hacen a poco del nuevo paro nacional lanzado por la Confederación de docentes de las escuelas públicas (Ctera), para desincentivar la adhesión de los docentes santafesinos y garantizar el dictado de clases en toda la bota. Justamente, el comunicado provincial destaca que la medida de fuerza fue definida por un gremio nacional.
Ya la semana pasada, el ministro de Gobierno Fabián Bastía, había resaltado la necesidad de aclararle “a la ciudadanía santafesina que el paro lo vuelve a fijar (Roberto) Baradel”, en referencia a al secretario general del Sindicato unificado de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).
“En el caso de los docentes que no presenten la declaración jurada – advirtieron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro – se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta”. Es decir, se les descontará el día y no cobrarán tampoco el plus.
Se resolvió un cronograma que contempla las reinscripciones de alumnos actuales e inscripciones de hermanos; y las inscripciones de nuevos alumnos/as para el ciclo lectivo 2026.
Los reconocimientos se entregaron en la tarde del lunes 29 de septiembre, en el marco de la visita de una delegación de la ciudad hermana Nova Petrópolis, Brasil.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia en alianza con Fundación Banco Santa Fe, está enfocada en el fortalecimiento de 32 escuelas agrotécnicas.
Un informe de Argentinos por la Educación muestra un retroceso respecto de 2022, cuando eran 13 de cada 100.
La Fundación integró la mesa evaluadora para elegir los proyectos que más impacto tienen en el desarrollo del cooperativismo escolar.
A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de esta plataforma. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.
Casi 3 de cada 4 adolescentes utilizan chatbots de compañía. Los expertos recomiendan que los padres hablen con sus hijos sin juzgar, supervisen sus interacciones con la IA y busquen ayuda de profesionales de salud mental si notan que su hijo atraviesa una crisis.
El equipo aurinegro derrotó al equipo rafaelino por 82 a 77 en el Hogar de los Tigres, barrió la serie de Cuartos de Final por 2-0 y se metió entre los 4 mejores planteles de la competencia. Noche rutilante de Emanuel Córdoba con 25 puntos.
En la tarde del domingo, Libertad volvió a sumar de a 3 en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los goles aurinegros fueron convertidos por Kevin Muñoz (en 2 ocasiones) y el restante en contra de Federico Gioino.
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.