LRF: Unión perdió otra chance de recuperar la punta

El Bicho Verde tuvo un encuentro complicado en Rafaela ante el líder del Torneo Clausura. Los goles fueron convertidos por Valentin Milanese a los 53' para Unión, mientras que Guillermo Funes consiguió la igualdad para los locales a los 60'.

Con el punto sumado por el empate, Ferro continúa siendo el líder con 19 unidades. Pero la continuidad de ese liderazgo dependerá del resultado que se registre en el partido que disputarán el domingo Argentino Quilmes y Sportivo Norte, los dos con 17 unidades. Si uno gana y suma de a 3, se transformará en el nuevo puntero. Si empatan, el Bicho Colorado continuará en la cima. En tanto, Unión ahora tiene 17 unidades y está exigido a ganar el próximo cotejo si no quiere alejarse del lote de punteros.

Otros partidos:

Atletico sufrió una derrota como local frente a Brown de San Vicente por 1 a 0 con gol de Joaquin Jaime para la visita a los 20m del primer tiempo.

Ben Hur logró una gran victoria frente a Deportivo Tacural por 4 a 2 en condición de local, contando con la actuacion destacada de David Quinteros en el equipo local con un doblete.

Atletico de Maria Juana empató 1 a 1 frente a 9 de Julio de local, un partido muy trabado en el que convirtio para el equipo local Facundo Diaz a los 8 del primer tiempo, y para el "9" fue el gol de Diego Taborda a los 27 del segundo tiempo.

Lo que resta de la fecha

La jornada continuará el domingo 12 de octubre, desde las 16:00 (Reserva 14:30), con los siguientes encuentros: Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte (se jugará sin público visitante), Peñarol vs. Argentino de Vila, Sp. Roca vs. Atlético Juventud, Deportivo Aldao vs. Deportivo Josefina y Libertad de Sunchales vs. Florida de Clucellas.