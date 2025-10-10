LRF: Unión perdió otra chance de recuperar la punta

#LRF: Esta noche, Unión juega un partido clave con Ferro
El Bicho Verde visita al líder del Torneo Clausura con el objetivo de sumar 3 unidades y recuperar la punta. Este jueves 9, desde las 21:30, en la cancha de barrio Los Nogales.
Con un gol en cada bando, el Bicho Verde igualó ante el "Bicho Colorado" en la cancha de barrio Los Nogales. El gol albiverde lo convirtió Valentin Milanese a los 8 del segundo tiempo.Deportes - FútbolHace 2 horasBautista Massara
El Bicho Verde tuvo un encuentro complicado en Rafaela ante el líder del Torneo Clausura. Los goles fueron convertidos por Valentin Milanese a los 53' para Unión, mientras que Guillermo Funes consiguió la igualdad para los locales a los 60'.
Con el punto sumado por el empate, Ferro continúa siendo el líder con 19 unidades. Pero la continuidad de ese liderazgo dependerá del resultado que se registre en el partido que disputarán el domingo Argentino Quilmes y Sportivo Norte, los dos con 17 unidades. Si uno gana y suma de a 3, se transformará en el nuevo puntero. Si empatan, el Bicho Colorado continuará en la cima. En tanto, Unión ahora tiene 17 unidades y está exigido a ganar el próximo cotejo si no quiere alejarse del lote de punteros.
Atletico sufrió una derrota como local frente a Brown de San Vicente por 1 a 0 con gol de Joaquin Jaime para la visita a los 20m del primer tiempo.
Ben Hur logró una gran victoria frente a Deportivo Tacural por 4 a 2 en condición de local, contando con la actuacion destacada de David Quinteros en el equipo local con un doblete.
Atletico de Maria Juana empató 1 a 1 frente a 9 de Julio de local, un partido muy trabado en el que convirtio para el equipo local Facundo Diaz a los 8 del primer tiempo, y para el "9" fue el gol de Diego Taborda a los 27 del segundo tiempo.
La jornada continuará el domingo 12 de octubre, desde las 16:00 (Reserva 14:30), con los siguientes encuentros: Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte (se jugará sin público visitante), Peñarol vs. Argentino de Vila, Sp. Roca vs. Atlético Juventud, Deportivo Aldao vs. Deportivo Josefina y Libertad de Sunchales vs. Florida de Clucellas.
El Consejo Federal informó este miércoles las zonas y programación de la primera fase del Regional que comenzará el 19 de octubre. El clásico sunchalense se juega en la jornada inicial, programada para el 19/10, en el estadio de la Av. Belgrano.
El Bicho Verde tenía un escenario muy favorable para regresar a la cima pero cayó por 1 a 0 ante Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. Libertad también regresó con las manos vacías de Tacural.
A partir de las 15:30, el Bicho Verde recibe a Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. La derrota de Sportivo Norte le permitiría retomar el liderazgo al equipo albiverde si suma de a 3 ante el Cervecero.
El equipo rafaelino anunció la llegada del ex Director Técnico de Libertad en reemplazo de Lucas Benavídez. "Peña" obtuvo 1 triunfo de los 8 partidos que disputó.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
Este martes, SEOM Rafaela mantuvo una serie de encuentros con el Intendente y el Concejo Municipal de Sunchales, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto y la presencia activa en la ciudad.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.