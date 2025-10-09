El Grupo TEA Sunchales invita a la primera reunión de familias

Te puede interesar

Bomberos Voluntarios suma una nueva unidad para combatir incendios forestales El Eco de Sunchales Sociedad El lunes La flamante unidad es un vehículo francés de marca Renault M210 modelo 2000, tracción 4x4 que fue importada de Portugal y demandó una inversión aproximada de 50 mil euros.

El Parque Temático de Educación Vial celebra el 15º Aniversario Fundación Grupo Sancor Seguros Sociedad 30 de septiembre de 2025 La Fundación Grupo Sancor Seguros invita al evento, abierto a todo el público, que se desarrollará el próximo domingo 5, a las 10:30, en un sector especial en Plaza Libertad.

En octubre se desarrollará el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales El Eco de Sunchales Sociedad 24 de septiembre de 2025 El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.

SanCor Salud impulsa “Tiempo para estar bien” en la Semana del Bienestar SanCor Salud Sociedad 19 de septiembre de 2025 El Grupo de Medicina Privada se suma a la iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2011, cuyo propósito es promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia de dedicar tiempo a sentirse bien.

El Gobernador rotario Leonel Delgado Rossi visitó Sunchales Rotary Club Sunchales Sociedad 17 de septiembre de 2025 El lunes 15 de setiembre, Rotary Club Sunchales recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945. Fue una jornada que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos.