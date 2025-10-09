El Grupo TEA Sunchales invita a la primera reunión de familias

Si tenés integrantes en tu familia que esté dentro del espectro autista, este encuentro es para vos. La reunión se desarrollará el sábado 25 de octubre, entre las 14:30 y 15:30, en el Bar Coliseo.

SociedadHace 3 horas Grupo TEA Sunchales
Reunion TEA Sunchales

Será un espacio para compartir, escucharnos y construir juntos. Traé tus preguntas, tus ideas, tus ganas de sumar. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!

🔗 Más info en @tea_sunchales

Te puede interesar
3 Congreso sobre Discapacidad

En octubre se desarrollará el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales

El Eco de Sunchales
Sociedad24 de septiembre de 2025

El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.

Vsita Gobernador rotario

El Gobernador rotario Leonel Delgado Rossi visitó Sunchales

Rotary Club Sunchales
Sociedad17 de septiembre de 2025

El lunes 15 de setiembre, Rotary Club Sunchales recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945. Fue una jornada que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos.

Lo más visto
Planta distribuidora SanCor

Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL

Jorge Tribouley
EconomíaEl martes

El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.

Boletín de noticias