El Grupo TEA Sunchales invita a la primera reunión de familias

Bomberos Voluntarios suma una nueva unidad para combatir incendios forestales
La flamante unidad es un vehículo francés de marca Renault M210 modelo 2000, tracción 4x4 que fue importada de Portugal y demandó una inversión aproximada de 50 mil euros.
Si tenés integrantes en tu familia que esté dentro del espectro autista, este encuentro es para vos. La reunión se desarrollará el sábado 25 de octubre, entre las 14:30 y 15:30, en el Bar Coliseo.SociedadHace 3 horas Grupo TEA Sunchales
Será un espacio para compartir, escucharnos y construir juntos. Traé tus preguntas, tus ideas, tus ganas de sumar. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!
🔗 Más info en @tea_sunchales
La Fundación Grupo Sancor Seguros invita al evento, abierto a todo el público, que se desarrollará el próximo domingo 5, a las 10:30, en un sector especial en Plaza Libertad.
El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.
El Grupo de Medicina Privada se suma a la iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2011, cuyo propósito es promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia de dedicar tiempo a sentirse bien.
El lunes 15 de setiembre, Rotary Club Sunchales recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945. Fue una jornada que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos.
Este sábado 20 de septiembre, a las 18:30, se desarrollará la segunda edición del evento "Cantando por la Paz", en el marco del Día Internacional de la Paz.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
El encuentro marcó un nuevo capítulo en la relación que la aseguradora, líder del mercado asegurador argentino, mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio.
La compañía comunicó el lanzamiento de Google AI Plus, una nueva membresía diseñada para ofrecer sus aplicaciones de inteligencia artificial a un costo más asequible, junto con una opción de acceso gratis por un año.
El gremio de los trabajadores lácteos, acompañado por su equipo legal, rechazó el plan presentado por la cooperativa que prevé más de 300 despidos y reclamó la quiebra con continuidad de explotación.
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.