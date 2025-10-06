Pablo Farías: “Desde Provincias Unidas queremos llevar al Congreso el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe”

Pablo Farías, candidato a diputado nacional del frente Provincias Unidas - el espacio que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro en Santa Fe - estuvo en Sunchales, donde realizó diferentes actividades acompañado por el intendente Pablo Pinotti.

El primer punto de la recorrida fue su participación en el 3er. Congreso sobre Discapacidad, organizado por el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales. El encuentro, del que también participó la subsecretaria de Personas con Discapacidad de la Provincia, Florencia Ottolini, reunió a especialistas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, consolidando a esa ciudad como un referente en políticas de accesibilidad e inclusión.

Luego, Farías y Pinotti recorrieron las obras del hospital local, donde el Gobierno Provincial realiza una importante inversión para ampliar sus instalaciones y construir la Posta SIES 107, con el objetivo de sumar servicios y mejorar la atención. La comitiva fue recibida por la directora del efector, Gabriela Astesana, y por el equipo técnico de la empresa a cargo de los trabajos, quienes informaron que la obra presenta un 49 % de avance real.

Esta intervención, que había quedado paralizada durante la gestión anterior, fue reactivada por decisión del Gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, que garantizó los recursos necesarios para su continuidad. Actualmente se ejecutan tareas clave, como instalaciones especiales, sistemas de gases medicinales, climatización, electricidad, sanitarios y colocación de pisos y cielorrasos.

En declaraciones a la prensa sobre la obra del hospital, Farías destacó que “estamos hablando de una inversión muy importante, con casi un 50 % de avance. Este hospital va a duplicar su capacidad de camas y permitirá prestar servicios que hoy se derivan, como cirugías de mayor complejidad. Es un salto de calidad enorme para el sistema de salud pública local, que además cuenta con un equipo de profesionales comprometidos, que garantizan atención los siete días de la semana, las 24 horas”.

La propuesta de Provincias Unidas

Consultado sobre su candidatura, el dirigente expresó que “es un gran orgullo que todo el frente político que gobierna la provincia me haya confiado esta responsabilidad junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia. Vamos a llevar la voz de Santa Fe al Congreso de la Nación, con un estilo de gestión distinto al que vemos tradicionalmente, donde muchas veces pesa más la cercanía con un líder nacional que la defensa de los intereses provinciales. Queremos mostrar el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro: resolver problemas con creatividad, diálogo y acuerdos, más allá de las diferencias políticas”.

Finalmente, Farías se refirió a la infraestructura estratégica y subrayó: “La ruta 34 es uno de los ejemplos del abandono de la Nación, pero no el único. Queremos ir al Congreso a reclamar la inversión en obras que son imprescindibles. Santa Fe es hoy la provincia que más invierte en obra pública en todo el país, incluso en un contexto de crisis. Eso es gestión austera y honesta, pensando en la salud, la educación y la seguridad”.