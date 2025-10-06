Pablo Farías: “Desde Provincias Unidas queremos llevar al Congreso el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe”

Santa Fe: Una reforma constitucional con claroscuros
La nueva carta magna provincial incorpora algunas avances importantes pero reproduce también viejos vicios de concentración de poder.
Durante una visita a Sunchales, el legislador recorrió la obra que el Gobierno santafesino realiza en el Hospital "Dr. Almicar Gorosito". El candidato a diputado nacional del Frente Provincias Unidas afirmó: “Vamos a llevar un estilo de gestión distinto al que vemos tradicionalmente que permita resolver los problemas con creatividad, diálogo y acuerdos, más allá de las diferencias políticas”.PolíticaAyerJorge Tribouley
Pablo Farías, candidato a diputado nacional del frente Provincias Unidas - el espacio que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro en Santa Fe - estuvo en Sunchales, donde realizó diferentes actividades acompañado por el intendente Pablo Pinotti.
El primer punto de la recorrida fue su participación en el 3er. Congreso sobre Discapacidad, organizado por el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales. El encuentro, del que también participó la subsecretaria de Personas con Discapacidad de la Provincia, Florencia Ottolini, reunió a especialistas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, consolidando a esa ciudad como un referente en políticas de accesibilidad e inclusión.
Luego, Farías y Pinotti recorrieron las obras del hospital local, donde el Gobierno Provincial realiza una importante inversión para ampliar sus instalaciones y construir la Posta SIES 107, con el objetivo de sumar servicios y mejorar la atención. La comitiva fue recibida por la directora del efector, Gabriela Astesana, y por el equipo técnico de la empresa a cargo de los trabajos, quienes informaron que la obra presenta un 49 % de avance real.
Esta intervención, que había quedado paralizada durante la gestión anterior, fue reactivada por decisión del Gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, que garantizó los recursos necesarios para su continuidad. Actualmente se ejecutan tareas clave, como instalaciones especiales, sistemas de gases medicinales, climatización, electricidad, sanitarios y colocación de pisos y cielorrasos.
En declaraciones a la prensa sobre la obra del hospital, Farías destacó que “estamos hablando de una inversión muy importante, con casi un 50 % de avance. Este hospital va a duplicar su capacidad de camas y permitirá prestar servicios que hoy se derivan, como cirugías de mayor complejidad. Es un salto de calidad enorme para el sistema de salud pública local, que además cuenta con un equipo de profesionales comprometidos, que garantizan atención los siete días de la semana, las 24 horas”.
Consultado sobre su candidatura, el dirigente expresó que “es un gran orgullo que todo el frente político que gobierna la provincia me haya confiado esta responsabilidad junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia. Vamos a llevar la voz de Santa Fe al Congreso de la Nación, con un estilo de gestión distinto al que vemos tradicionalmente, donde muchas veces pesa más la cercanía con un líder nacional que la defensa de los intereses provinciales. Queremos mostrar el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro: resolver problemas con creatividad, diálogo y acuerdos, más allá de las diferencias políticas”.
Finalmente, Farías se refirió a la infraestructura estratégica y subrayó: “La ruta 34 es uno de los ejemplos del abandono de la Nación, pero no el único. Queremos ir al Congreso a reclamar la inversión en obras que son imprescindibles. Santa Fe es hoy la provincia que más invierte en obra pública en todo el país, incluso en un contexto de crisis. Eso es gestión austera y honesta, pensando en la salud, la educación y la seguridad”.
El presidente de la Nación tiene previsto protagonizar una breve actividad de campaña que será junto a dirigentes y candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual.
Los legisladores socialistas denunciaron “una timba impositiva electoralista que terminó beneficiando a un puñado de empresas exportadoras”.
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
De la reeleccion del gobernador a los derechos digitales, un recorrido por la amplia reforma constitucional que está a poco de ver la luz y redefine el esquema y los equilibrios de poder en la provincia
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
El Bicho Verde tenía un escenario muy favorable para regresar a la cima pero cayó por 1 a 0 ante Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. Libertad también regresó con las manos vacías de Tacural.
El investigador Iván Sanchis, becario del CONICET y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue reconocido por una revista prestigiosa.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, aseguró que los controles con inteligencia artificial y big data permitieron identificar fraudes energéticos en más de 100 localidades