Bomberos Voluntarios suma una nueva unidad para combatir incendios forestales

El Parque Temático de Educación Vial celebra el 15º Aniversario
La Fundación Grupo Sancor Seguros invita al evento, abierto a todo el público, que se desarrollará el próximo domingo 5, a las 10:30, en un sector especial en Plaza Libertad.
La flamante unidad es un vehículo francés de marca Renault M210 modelo 2000, tracción 4x4 que fue importada de Portugal y demandó una inversión aproximada de 50 mil euros.
La Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales presentaron oficialmente su nueva unidad la número 24, el vehículo especialmente diseñado para la lucha contra incendios forestales. Conocido como “La Bestia”, este imponente móvil ya se encuentra en la ciudad y pronto comenzará a operar.
Jorge Rotanio, presidente de la institución, relató en la presentación efectuada el jueves 2 en el salón
Malvinas Argentinas, que "allá por marzo de este año, cuando se terminaron la sequía y todos los incendios de campo, que se tuvo que renegar bastante, evaluamos con Adrián Cravero, jefe del cuartel, qué unidad necesitaba una urgente reparación. Teníamos un Ford 14000, que nosotros lo conocemos como la roja y el número 18, que era la que se utilizaba para los incendios forestales y para acudir a los campos. Había que repararla con un costo importante y además no era el vehículo ideal para esos siniestros, pero se tornaba imposible entrar en los campos por lo larga que era y lo incómoda para manejarla. Entonces decidimos salir a buscar una unidad para reemplazarla. Ahi surge la oportunidad de adquirir la unidad francesa que estaba en Portugal. Nosotros, al ser importadores, tenemos la posibilidad de importar directamente las unidades con los descuentos de los impuestos. Se iniciaron los trámites en abril del 2025, firmamos el boleto de compra-venta y empezaron los trámites. Hoy la tenemos acá sin deber un peso a nadie ya que entregamos la unidad que mencionamos anteriormente y utilizamos un subsidio completo de la Nación para terminar de abonarla. Priorizamos el cambio de la unidad a otras cosas que necesitamos, que pueden ser trajes estructurales, trajes forestales, reparaciones de unidades".
La flamante unidad es Renault M210 modelo 2000, de tracción 4x4 y la inversión total fue de aproximadamente 50 mil euros. Apodada “La Bestia”, cuenta con bloqueos de diferencial en los ejes delantero y trasero, posee malacate y un tanque con capacidad de 4 mil litros de agua. Se encuentra en proceso de patentamiento, homologación y verificación técnica vehicular (VTV). Una vez completados estos trámites, quedará plenamente habilitada para intervenir en situaciones de riesgo, especialmente en zonas rurales o forestales.
La presentación oficial del nuevo vehículo se llevó a cabo con la asistencia de autoridades locales y regionales, oficiando de anfitrión eel cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Sunchales.
El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.
El Grupo de Medicina Privada se suma a la iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2011, cuyo propósito es promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia de dedicar tiempo a sentirse bien.
El lunes 15 de setiembre, Rotary Club Sunchales recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945. Fue una jornada que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos.
Este sábado 20 de septiembre, a las 18:30, se desarrollará la segunda edición del evento "Cantando por la Paz", en el marco del Día Internacional de la Paz.
La actividad libre y gratuita se desarrollará el sábado 13 de septiembre, a las 10:00, en el Hostal Parque Casic.
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.
A partir de las 15:30, el Bicho Verde recibe a Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. La derrota de Sportivo Norte le permitiría retomar el liderazgo al equipo albiverde si suma de a 3 ante el Cervecero.
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
La nueva carta magna provincial incorpora algunas avances importantes pero reproduce también viejos vicios de concentración de poder.