Bomberos Voluntarios suma una nueva unidad para combatir incendios forestales

La Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales presentaron oficialmente su nueva unidad la número 24, el vehículo especialmente diseñado para la lucha contra incendios forestales. Conocido como “La Bestia”, este imponente móvil ya se encuentra en la ciudad y pronto comenzará a operar.

Jorge Rotanio, presidente de la institución, relató en la presentación efectuada el jueves 2 en el salón

Malvinas Argentinas, que "allá por marzo de este año, cuando se terminaron la sequía y todos los incendios de campo, que se tuvo que renegar bastante, evaluamos con Adrián Cravero, jefe del cuartel, qué unidad necesitaba una urgente reparación. Teníamos un Ford 14000, que nosotros lo conocemos como la roja y el número 18, que era la que se utilizaba para los incendios forestales y para acudir a los campos. Había que repararla con un costo importante y además no era el vehículo ideal para esos siniestros, pero se tornaba imposible entrar en los campos por lo larga que era y lo incómoda para manejarla. Entonces decidimos salir a buscar una unidad para reemplazarla. Ahi surge la oportunidad de adquirir la unidad francesa que estaba en Portugal. Nosotros, al ser importadores, tenemos la posibilidad de importar directamente las unidades con los descuentos de los impuestos. Se iniciaron los trámites en abril del 2025, firmamos el boleto de compra-venta y empezaron los trámites. Hoy la tenemos acá sin deber un peso a nadie ya que entregamos la unidad que mencionamos anteriormente y utilizamos un subsidio completo de la Nación para terminar de abonarla. Priorizamos el cambio de la unidad a otras cosas que necesitamos, que pueden ser trajes estructurales, trajes forestales, reparaciones de unidades".

La flamante unidad es Renault M210 modelo 2000, de tracción 4x4 y la inversión total fue de aproximadamente 50 mil euros. Apodada “La Bestia”, cuenta con bloqueos de diferencial en los ejes delantero y trasero, posee malacate y un tanque con capacidad de 4 mil litros de agua. Se encuentra en proceso de patentamiento, homologación y verificación técnica vehicular (VTV). Una vez completados estos trámites, quedará plenamente habilitada para intervenir en situaciones de riesgo, especialmente en zonas rurales o forestales.

La presentación oficial del nuevo vehículo se llevó a cabo con la asistencia de autoridades locales y regionales, oficiando de anfitrión eel cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Sunchales.