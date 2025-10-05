LRF: Esta tarde, Unión puede recuperar la punta del Torneo Clausura

#LRF: El entrenador sunchalense Gustavo Giorgi dirigirá Peñarol de Rafaela
El equipo rafaelino anunció la llegada del ex Director Técnico de Libertad en reemplazo de Lucas Benavídez. "Peña" obtuvo 1 triunfo de los 8 partidos que disputó.
A partir de las 15:30, el Bicho Verde recibe a Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. La derrota de Sportivo Norte le permitiría retomar el liderazgo al equipo albiverde si suma de a 3 ante el Cervecero.Deportes - FútbolHace instantes El Eco de Sunchales
El viernes, Sportivo Norte fue sorprendido por el Deportivo Aldao que le ganó 2-0 en Barranquitas y de esta forma el Negro cedió la cima de las posiciones a Ferrocarril del Estado, que el jueves le ganó 1-0 en su visita a 9 de Julio y lo superó en números.
Con ese escenario, a Unión de Sunchales se le presenta una nueva oportunidad de volver a la cima, cuando juegue este domingo con Argentino Quilmes.
Por otra parte, Libertad visita a Deportivo Tacural, desde las 17:00.
Ferrocarril del Estado 18, puntos; Sportivo Norte 17; Unión de Sunchales 16; Argentino Quilmes 14; Sp. Roca 14; Dep. Aldao 14; Deportivo Tacural 12; Brown San Vicente 12; Deportivo Josefina 11; Libertad 10; Ben Hur 10; Atlético de Rafaela 9, Atlético María Juana 9; Atlético Juventud 8; Peñarol 6; 9 de Julio 6; Argentino de Vila 6; Florida de Clucellas 4.
9 de Julio 0 vs Ferrocarril del Estado 1
Brown de San Vicente 2 vs Juventud de Rafaela 0
Sportivo Norte 0 vs Deportivo Aldao 2
Argentino de Vila 2 vs Ben Hur 1
11:30
Florida de Clucellas vs Atlético de Rafaela (Lautaro Singer)
15:30
Atlético María Juana vs Sportivo Roca (Brian Celis)
Unión de Sunchales vs Argentino Quilmes (Leandro Aragno)
Deportivo Josefina vs Peñarol (Franco Ceballos)
17.00
Deportivo Tacural vs Libertad de Sunchales (Ángelo Trucco)
Esta tarde, el Bicho Verde perdió 2 a 1 ante Deportivo Aldao en un partido intenso disputado en la vecina localidad. Baltazar Triverio, de penal, abrió el marcador para el local; pudo igualar Thiago Strak a los 51' pero Triverio, en modo verdugo, estampó el segundo (61') para los aldaenses. Los albiverdes sufrieron la explusión de dos jugadores.
Este viernes, Sportivo Norte ganó y se subió temporariamente a la cima del Torneo Clausura. El Bicho Verde quedó como escolta a una sola unidad y el domingo enfrenta a Deportivo Aldao con la oportunidad de liderar nuevamente la competencia.
En la tarde del domingo, el Bicho Verde derrotó 2 a 1 a los rafaelinos y nuevamente se ubica en lo más alto de la competencia de Primera A. Los goles albiverdes fueron conseguidos por Franco Semino y Marcos Froimovich.
El "Negro" rafaelino se impuso 2 a 0 al "Cañonero" en el estadio aurinegro. Con esta victoria, y la caída de Ferro, Sportivo sigue firme en la cima de las posiciones pero ahora en soledad y con 14 puntos.
Sábado 4 de Octubre de 2025: Día Nacional del Mutualismo en Argentina
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
En el Coliseo del Sur, el Bicho Verde derrotó a Sportivo Ben Hur por 74-60. Si bien terminó compartiendo el liderazgo con Atlético de Rafaela, el Celeste terminó primero porque ganó los dos partidos entre sí. Libertad finalizó en la quinta ubicación. Ahora se vienen los playoffs.
Esta noche, el plantel "Verdolaga" que integra la basquetbolista sunchalense debutará ante Deportivo Berazategui en el emblemático Estadio Héctor Etchart. Otra deportista local, Catalina Fessia, integra el plantel de la Fusión Riojana.
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.