#LRF: Esta tarde, Unión puede recuperar la punta del Torneo Clausura

A partir de las 15:30, el Bicho Verde recibe a Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. La derrota de Sportivo Norte le permitiría retomar el liderazgo al equipo albiverde si suma de a 3 ante el Cervecero.

Hace instantes
El viernes, Sportivo Norte fue sorprendido por el Deportivo Aldao que le ganó 2-0 en Barranquitas y de esta forma el Negro cedió la cima de las posiciones a Ferrocarril del Estado, que el jueves le ganó 1-0 en su visita a 9 de Julio y lo superó en números.

Con ese escenario, a Unión de Sunchales se le presenta una nueva oportunidad de volver a la cima, cuando juegue este domingo con Argentino Quilmes.

Por otra parte, Libertad visita a Deportivo Tacural, desde las 17:00.

LAS POSICIONES: 

Ferrocarril del Estado 18, puntos; Sportivo Norte 17; Unión de Sunchales 16; Argentino Quilmes 14; Sp. Roca 14; Dep. Aldao 14; Deportivo Tacural 12; Brown San Vicente 12; Deportivo Josefina 11; Libertad 10; Ben Hur 10; Atlético de Rafaela 9, Atlético María Juana 9; Atlético Juventud 8; Peñarol 6; 9 de Julio 6; Argentino de Vila 6; Florida de Clucellas 4.

TODO EL PROGRAMA DE PARTIDOS: 

Jueves 02/10 

9 de Julio 0 vs Ferrocarril del Estado 1
Brown de San Vicente 2 vs Juventud de Rafaela 0

Viernes 03/10 

Sportivo Norte 0 vs Deportivo Aldao 2
Argentino de Vila 2 vs Ben Hur 1

Domingo 05/10 

11:30

Florida de Clucellas vs Atlético de Rafaela (Lautaro Singer)

15:30

Atlético María Juana vs Sportivo Roca (Brian Celis)
Unión de Sunchales vs Argentino Quilmes (Leandro Aragno)
Deportivo Josefina vs Peñarol (Franco Ceballos)

17.00

Deportivo Tacural vs Libertad de Sunchales (Ángelo Trucco)

