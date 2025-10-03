El Concejo Municipal entregó las distinciones "Juan Bautista Vicente Mitri" y "Alfredo Cappellini"

Los reconocimientos se entregaron en la tarde del lunes 29 de septiembre, en el marco de la visita de una delegación de la ciudad hermana Nova Petrópolis, Brasil.

El Concejo Municipal de Sunchales formó parte del acto realizado para reconocer a las cooperativas y mutuales escolares de Sunchales. 

Como cada año, el Estado local, instituciones y empresas se unen para valorar y destacar el trabajo de los docentes guías y de alumnos, en el marco de la entrega de aportes y distinciones. 

De esta manera, miembros de Casa Cooperativa de Provisión Sunchales, Sancor Cooperativa de Seguros, Fundación Grupo Sancor Seguros, Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión, junto al Municipio y el Cuerpo Legislativo, formaron parte del tradicional acto. 

El Concejo Municipal procedió a la entrega de los reconocimientos “Juan Bautista Vicente Mitri” y “Alfredo Cappellini”. La primera distinción busca reconocer a niños y jóvenes que se destacan en la práctica de valores cooperativas en las escuelas donde funciona una cooperativa escolar, y la segunda tiene como objetivo reconocer a alumnos de las mutuales escolares existentes. 

Distinción “Juan Bautista Vicente Mitri”:

Escuela N° 379 “Florentino Ameghino”: Angelina Kloster

Escuela N° 1212 “Pioneros de Rochdale”: Sofía Cabrera 

Escuela N° 6169 “Gral. Manuel Nicolás Savio": Agustina Victoria Racca 

Escuela N° 6388 “Juan B. V. Mitri” : Josefina Castro 

Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”: Amparo Billaut

EPI N° 1043 “San José” : Lorenzo Cipolatti

EEE Nº 2054 “Alas para la Vida” : Victoria Pinardelli

EEE N° 1281 “CANDi” : Micaela Navarro. 

Escuela N° 901 “José de San Martín”   : Julieta Velázquez

Escuela N° 626 “Dr. Nicolás Avellaneda”: Patricio Garnica

Escuela N° 806 “Gral. José de San Martín”: Brunella Yazimel Suárez

Escuela N° 1192 “El Fortín de Sunchales”: Alma Gareis

Núcleo Rural Secundario N° 3247 “El Fortín de Sunchales”: Amparo Muga 

EESO N° 445 “Carlos Steigleder” : Charo Sánchez

EESOPI N° 8107 “San José”: Margarita Tonda

EETP N° 279 “Tte. Benjamín Matienzo” : Gianela Milanesio 

EESOPA N° 3079 ICES : Pamela Tosoratti

EESO N° 709: Mia Monzón

Distinción “Alfredo Cappellini”

Escuela N° 379 “Florentino Ameghino” : Abby Giuliano

Escuela N° 1212 “Pioneros de Rochdale”: Salma Armando

