El Concejo Municipal entregó las distinciones "Juan Bautista Vicente Mitri" y "Alfredo Cappellini"

Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesEl miércoles
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
La Capital de RosarioSaludAyer
Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes.
Municipalidad de SunchalesAyer
El lunes 29 de septiembre, en ll acto se desarrolló en las instalaciones de Casa Cooperativa, se distribuyeron más de 16 millones de pesos entre 18 cooperativas escolares.
Un nuevo estudio sugiere que el trastorno del espectro autista (TEA) diagnosticado a diferentes edades puede reflejar trayectorias de desarrollo distintas, lo que proporciona una forma más clara de comprender la variación dentro de esta condición.
PDI SunchalesPolicialesHace 3 horas
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.