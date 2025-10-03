El Concejo Municipal entregó las distinciones "Juan Bautista Vicente Mitri" y "Alfredo Cappellini"

El Concejo Municipal de Sunchales formó parte del acto realizado para reconocer a las cooperativas y mutuales escolares de Sunchales.

Como cada año, el Estado local, instituciones y empresas se unen para valorar y destacar el trabajo de los docentes guías y de alumnos, en el marco de la entrega de aportes y distinciones.

De esta manera, miembros de Casa Cooperativa de Provisión Sunchales, Sancor Cooperativa de Seguros, Fundación Grupo Sancor Seguros, Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión, junto al Municipio y el Cuerpo Legislativo, formaron parte del tradicional acto.

El Concejo Municipal procedió a la entrega de los reconocimientos “Juan Bautista Vicente Mitri” y “Alfredo Cappellini”. La primera distinción busca reconocer a niños y jóvenes que se destacan en la práctica de valores cooperativas en las escuelas donde funciona una cooperativa escolar, y la segunda tiene como objetivo reconocer a alumnos de las mutuales escolares existentes.

Distinción “Juan Bautista Vicente Mitri”:

Escuela N° 379 “Florentino Ameghino”: Angelina Kloster

Escuela N° 1212 “Pioneros de Rochdale”: Sofía Cabrera

Escuela N° 6169 “Gral. Manuel Nicolás Savio": Agustina Victoria Racca

Escuela N° 6388 “Juan B. V. Mitri” : Josefina Castro

Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”: Amparo Billaut

EPI N° 1043 “San José” : Lorenzo Cipolatti

EEE Nº 2054 “Alas para la Vida” : Victoria Pinardelli

EEE N° 1281 “CANDi” : Micaela Navarro.

Escuela N° 901 “José de San Martín” : Julieta Velázquez

Escuela N° 626 “Dr. Nicolás Avellaneda”: Patricio Garnica

Escuela N° 806 “Gral. José de San Martín”: Brunella Yazimel Suárez

Escuela N° 1192 “El Fortín de Sunchales”: Alma Gareis

Núcleo Rural Secundario N° 3247 “El Fortín de Sunchales”: Amparo Muga

EESO N° 445 “Carlos Steigleder” : Charo Sánchez

EESOPI N° 8107 “San José”: Margarita Tonda

EETP N° 279 “Tte. Benjamín Matienzo” : Gianela Milanesio

EESOPA N° 3079 ICES : Pamela Tosoratti

EESO N° 709: Mia Monzón

Distinción “Alfredo Cappellini”

Escuela N° 379 “Florentino Ameghino” : Abby Giuliano

Escuela N° 1212 “Pioneros de Rochdale”: Salma Armando