LRF: El entrenador sunchalense Gustavo Giorgi dirigirá Peñarol de Rafaela

Peñarol confirmó la llegada de Gustavo Giorgi como nuevo director técnico de su plantel superior. El experimentado DT que dirigió Libertad, 9 de Julio y Sportivo Norte, reemplazará a Lucas Benavídez y buscará darle un nuevo impulso al equipo en el tramo final de la temporada de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Giorgi, de reconocida trayectoria en el ámbito regional, fue el DT de los planteles aurinegros que obtuvieron los títulos de Campeón Absoluto en el 2016 y Campeón de la Copa Departamento Castellanos en el 2024.

}ya tuvo su primer contacto con los jugadores y comenzó a delinear la preparación para el próximo compromiso oficial. Su llegada despierta expectativas en la institución de barrio Villa Rosas, que pretende recuperar protagonismo en el certamen.

Con este cambio, la dirigencia apuesta a renovar energías y confiar en la experiencia de Giorgi para conducir al grupo en un momento clave del año.