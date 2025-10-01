LRF: El entrenador sunchalense Gustavo Giorgi dirigirá Peñarol de Rafaela

¿Quién ganará la Copa Libertadores 2025?
A continuación, repasamos los equipos clasificados, los enfrentamientos que se avecinan, los antecedentes más relevantes y los factores que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
El equipo rafaelino anunció la llegada del ex Director Técnico de Libertad en reemplazo de Lucas Benavídez. "Peña" obtuvo 1 triunfo de los 8 partidos que disputó.Deportes - FútbolHace 5 horasBautista Massara
Peñarol confirmó la llegada de Gustavo Giorgi como nuevo director técnico de su plantel superior. El experimentado DT que dirigió Libertad, 9 de Julio y Sportivo Norte, reemplazará a Lucas Benavídez y buscará darle un nuevo impulso al equipo en el tramo final de la temporada de la Liga Rafaelina de Fútbol.
Giorgi, de reconocida trayectoria en el ámbito regional, fue el DT de los planteles aurinegros que obtuvieron los títulos de Campeón Absoluto en el 2016 y Campeón de la Copa Departamento Castellanos en el 2024.
}ya tuvo su primer contacto con los jugadores y comenzó a delinear la preparación para el próximo compromiso oficial. Su llegada despierta expectativas en la institución de barrio Villa Rosas, que pretende recuperar protagonismo en el certamen.
Con este cambio, la dirigencia apuesta a renovar energías y confiar en la experiencia de Giorgi para conducir al grupo en un momento clave del año.
A continuación, repasamos los equipos clasificados, los enfrentamientos que se avecinan, los antecedentes más relevantes y los factores que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
Esta tarde, el Bicho Verde perdió 2 a 1 ante Deportivo Aldao en un partido intenso disputado en la vecina localidad. Baltazar Triverio, de penal, abrió el marcador para el local; pudo igualar Thiago Strak a los 51' pero Triverio, en modo verdugo, estampó el segundo (61') para los aldaenses. Los albiverdes sufrieron la explusión de dos jugadores.
Este viernes, Sportivo Norte ganó y se subió temporariamente a la cima del Torneo Clausura. El Bicho Verde quedó como escolta a una sola unidad y el domingo enfrenta a Deportivo Aldao con la oportunidad de liderar nuevamente la competencia.
En la tarde del domingo, el Bicho Verde derrotó 2 a 1 a los rafaelinos y nuevamente se ubica en lo más alto de la competencia de Primera A. Los goles albiverdes fueron conseguidos por Franco Semino y Marcos Froimovich.
El "Negro" rafaelino se impuso 2 a 0 al "Cañonero" en el estadio aurinegro. Con esta victoria, y la caída de Ferro, Sportivo sigue firme en la cima de las posiciones pero ahora en soledad y con 14 puntos.
En Rafaela, Unión derrotó a Ben Hur por 2 a 0 con goles de Valentin Milanese y Marcos Fraimovich. El equipo albiverde lidera momentáneamente el Torneo Clausura hasta que se definan los partidos que disputarán Ferro y Sp. Norte.
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal SanCor convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el día 31 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas, en su Casa Central, sita en Lisandro de la Torre 537 de la ciudad de Sunchales (Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del Día:
Esta clase de medicamentos se recetan para controlar los niveles de colesterol y para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. A pesar de su eficacia, persisten mitos en redes sociales y muchos pacientes interrumpen o no cumplen el tratamiento, lo que reduce los beneficios demostrados.
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
El Gobierno Provincial presentó una nueva etapa del programa Acuerdo Santa Fe, destinada a facilitar el acceso a materiales de construcción con descuentos del 10 % y planes de financiación en hasta 12 cuotas. En Sunchales, hay 4 corralones adheridos.
Extendieron el plazo para la jubilación destinada a quienes les faltan 5 años o menos de edad de retiro, con 30 años de aportes. Finalizaba este martes 30 de septiembre.