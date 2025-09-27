LRF: Unión tiene que sumar en Aldao si quiere recuperar la punta

Unión visitará este domingo 28, a partir de las 15:30, a Deportivo y Biblioteca Aldao por la octava fecha del Torneo Clausura. El Bicho Verde cerró la fecha anterior liderando la competencia pero Sportivo Norte logró un importante triunfo como visitante ante Peñarol por 2 a 1 en la noche del viernes, y se trepó al menos por ahora a la cima.

El plantel albiverde necesita sumar para mantenerse en el lote de punteros. Si empata, compartirá el liderazgo con Sportivo Norte, mientras que si gana, volverá a tener una ventaja de 2 unidades con su más inmediato perseguidor.

Resultados registrados Fecha 8º

Argentino Quilmes 1 vs 9 de Julio 0

Atlético de Rafaela 0 vs Deportivo Tacural 0

Juventud de Rafaela 0 vs Florida de Clucellas 0

Peñarol 1 vs Sportivo Norte 2

Partidos del domingo

Ferrocarril Del Estado – Atlético M. Juana (10.30 hs Reserva y 12 hs Primera)

Sportivo Roca – Brown de San Vicente (13 hs Reserva y 14.30 hs Primera)

Libertad De Sunchales – Argentino de Vila (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Deportivo Aldao – Unión de Sunchales (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera).