Modo Secundaria: Innovación educativa para potenciar el desarrollo productivo de Santa Fe

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia en alianza con Fundación Banco Santa Fe, está enfocada en el fortalecimiento de 32 escuelas agrotécnicas.

Desde comienzos de este año, 32 escuelas agrotécnicas santafesinas transitan una experiencia diseñada para transformar la educación secundaria, con foco en el desarrollo productivo: el programa Modo Secundaria – Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia en alianza con Fundación Banco Santa Fe.

⁠⁠⁠La iniciativa propone fortalecer la gestión y el liderazgo pedagógico, mejorar los aprendizajes en Lengua y Matemática, e impulsar la innovación tecnológica y pedagógica, con un rasgo distintivo: la articulación de los contenidos educativos con los desafíos concretos de la producción agropecuaria, un sector estratégico para la provincia de Santa Fe.

El programa alcanza a 32 escuelas agrotécnicas, 64 directivos y 192 docentes referentes que conforman Equipos Estratégicos Escolares, y los primeros resultados ya muestran avances significativos:

  • Más de 190 docentes participan de instancias de formación - presenciales, virtuales y asincrónicas- en las áreas de: Lengua, Matemática, ABP, Robótica Educativa y Proyecto de Vida.
  • 64 directores trabajaron en jornada intensiva de Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico (GELP), enfocadas en el rol de los directivos como actores clave para fortalecer la escuela agrotécnica y en el perfil del estudiante con las capacidades necesarias para construir su proyecto de vida.

De cara al segundo semestre, Modo Secundaria prevé nuevas acciones: la incorporación de kits de robótica para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que integren ciencia, tecnología e innovación con la producción agropecuaria.

Además, se contempla la implementación de planes de mejora institucional, charlas con especialistas del sector agroindustrial, tecnológico y emprendedor; y la sistematización de buenas prácticas educativas para compartir experiencias de aprendizaje significativo.

Santa Fe, una de las provincias con mayor dinamismo agroindustrial del país, incorpora a través de este programa un objetivo clave para el fortalecimiento al sector agropecuario: preparar a los jóvenes para afrontar los desafíos del sector mediante formación de técnicos y profesionales capacitados para el mundo del trabajo.

