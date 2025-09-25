SanCor Salud reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ranking actualizado de billeteras virtuales y plazos fijos: Así quedó este jueves 25 de septiembre
Nuevo ranking actualizado de billeteras virtuales y bancos que ofrecen mayor rendimiento en inversiones. Conocé todo el detalle.
En el marco del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - que se celebra cada 25 de septiembre -, el Grupo ratifica su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar un futuro más justo, inclusivo y próspero para las nuevas generaciones.EconomíaHoy SanCor Salud
Adoptados en 2015 por líderes mundiales, los 17 ODS establecen metas concretas que requieren la participación de gobiernos, empresas y ciudadanía. En línea con esta visión, SanCor Salud impulsa iniciativas estratégicas vinculadas a nueve de estos objetivos: Salud y bienestar (ODS 3), Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Reducción de desigualdades (ODS 10), Producción y consumo responsable (ODS 12), Acción por el clima (ODS 13), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
El Grupo de Bienestar coloca en el centro de su estrategia la promoción de la salud y la calidad de vida, en línea con el ODS 3. Lo hace a través de su amplia propuesta de planes de salud, la plataforma de telemedicina SanCor Salud en Línea, el Centro Médico Vitus, sus consultorios odontológicos, la red de farmacias Farmavitus y la tienda online Ópticavitus.
Además, ofrece servicios complementarios que facilitan el acceso a la salud de manera dinámica y sencilla, como el programa de referidos Compartí salud y las distintas propuestas del Club de Beneficios, pensadas para acompañar a los asociados con opciones acordes a las tendencias actuales.
Todas estas soluciones garantizan un acompañamiento real en cada etapa de la vida, con un modelo de atención integral que combina prevención, diagnóstico, tratamiento y cercanía, sumando además servicios digitales que facilitan la autogestión y el acceso a prestaciones de calidad.
En paralelo, SanCor Salud contribuye al desarrollo del trabajo decente y la inclusión laboral, generando más de 2.300 puestos laborales directos y posicionándose entre las mejores empresas para trabajar en Argentina, según el ranking Great Place to Work. A través de la Universidad Corporativa y de programas de pasantías, becas y capacitaciones, fomenta el crecimiento profesional de sus colaboradores: esta apuesta por el talento y la innovación fortalece el compromiso con el ODS 8, impulsando la productividad y el desarrollo económico con foco en las personas.
Además, el Grupo amplía su impacto social mediante el programa de padrinazgo de escuelas rurales, que mejora la infraestructura educativa y acompaña a más de 650 niñas, niños y adolescentes en su derecho a una educación de calidad.
Con estas acciones, a las que se agregan iniciativas solidarias y alianzas estratégicas, SanCor Salud se compromete desde diversos frentes a construir comunidades cada vez más dignas y saludables, trabajando por el bienestar de las personas y promoviendo un futuro sostenible para todos.
