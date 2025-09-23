La Fundación Grupo Sancor Seguros participó en la Feria de Proyectos de Comunidades de Aprendizaje en Santa Fe

En el marco de la Red de Comunidades de Aprendizajes que promociona el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, se realizó, en la Estación Belgrano de la capital santafesina, la Feria de Proyectos donde participaron alumnos y docentes de 270 escuelas presentando propuestas educativas en diversos formatos.

En la Feria se exhibieron proyectos desarrollados por las escuelas a lo largo del año en el marco de las propuestas de la Red de Comunidades de Aprendizaje. A partir del trabajo en equipo, poniendo en juego enseñanzas e ingenio, estudiantes, docentes y directivos mostraron orgullosos iniciativas que buscan dar solución a problemas de la realidad.

La Fundación Grupo Sancor Seguros participó de la mesa evaluadora para elegir los proyectos que más impacto tienen en el desarrollo del cooperativismo escolar.

La Fundación destaca este tipo de iniciativas y la importancia de la articulación público - privada para que se lleven adelante.