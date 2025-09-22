Agustín Schmithalter obtuvo una Mención de Honor en el concurso de Becas Instituto Balseiro

Agustín Schmithalter está cursando su sexto año de la Tecnicatura de Electromecánica en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”. A mediados de año se propuso afrontar un gran desafío: participar en el concurso de Becas Instituto Balseiro 2025.

Con el asesoramiento del docente Matías Cuvertino, presentó el 27 de junio una monografía titulada "La IA en la educación: herramienta o amenaza".

Hace unas semanas atrás, Agustín fue informado que era finalista de convención, siendo elegido su trabajo entre 591 monografías de todo el país. En una primera etapa hubo una selección de 136 trabajos y posteriormente quedaron 48, donde se encontraba el informe presentado por el estudiante sunchalense. Finalmente, en la fase final, se seleccionaron a los 15 finalistas, donde no accedió el alumno de la Escuela Técnica. Sin embargo, recibió una Mención de Honor por su monografía.