Agustín Schmithalter obtuvo una Mención de Honor en el concurso de Becas Instituto Balseiro

El gobierno de Santa Fe reforzará la prohibición total del uso de celular en el primario
El ministro de Educación santafesino, José Goity, consideró que la utilización de dispositivos en el secundario podría tener alguna flexibilidad.
El estudiante de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo” presentó una monografía titulada "La IA en la educación: herramienta o amenaza".EducaciónHoy El Eco de Sunchales
Agustín Schmithalter está cursando su sexto año de la Tecnicatura de Electromecánica en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”. A mediados de año se propuso afrontar un gran desafío: participar en el concurso de Becas Instituto Balseiro 2025.
Con el asesoramiento del docente Matías Cuvertino, presentó el 27 de junio una monografía titulada "La IA en la educación: herramienta o amenaza".
Hace unas semanas atrás, Agustín fue informado que era finalista de convención, siendo elegido su trabajo entre 591 monografías de todo el país. En una primera etapa hubo una selección de 136 trabajos y posteriormente quedaron 48, donde se encontraba el informe presentado por el estudiante sunchalense. Finalmente, en la fase final, se seleccionaron a los 15 finalistas, donde no accedió el alumno de la Escuela Técnica. Sin embargo, recibió una Mención de Honor por su monografía.
El ministro de Educación santafesino, José Goity, consideró que la utilización de dispositivos en el secundario podría tener alguna flexibilidad.
Un centro educativo santafesino realizó una valoración sobre una medida que implementa desde 2023 y más del 70% de los estudiantes reconoció su valor.
Con una multitud de estudiantes, docentes y gremios, la Marcha Federal Universitaria recorrió las calles de la capital provincial. El acto frente al Rectorado de la UNL combinó festejo y reclamos: "Sin presupuesto no hay universidad ni futuro", advirtieron.
La movilización se enmarca en la Marcha Federal convocada en todo el país. En nuestra ciudad, Jubilados y Vecinos Autoconvocados Sunchales invitan a una concentración, a las 16:00, en Plaza Libertad.
Un informe advierte que el 54,9% de los estudiantes no alcanza las competencias lectoras mínimas. Es el primer monitoreo del Acuerdo por la Educación, que también revela una caída alarmante en el presupuesto destinado a evaluación.
Los nuevos cambios curriculares para este nivel proponen la incorporación progresiva de dos horas cátedra de Lenguas Extrajeras en todos los grados. Podrán aprender alemán, francés, inglés, italiano o portugués.
Según la víctima, el imputado golpeó las manos pidiendo cortar el césped y, ante la negativa de ofrecerle trabajo, reaccionó violentamente con un golpe de puño. Posteriormente, sustrajo una mochila y una campera que estaban en la casa aledaña, dándose luego a la fuga en una bicicleta verde.
Un centro educativo santafesino realizó una valoración sobre una medida que implementa desde 2023 y más del 70% de los estudiantes reconoció su valor.
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
Inspirada en la muerte de un joven por un diagnóstico erróneo en el año 2017, se complementa con la ley de derechos del paciente y la de acceso a la información pública.
En la tarde del domingo, el Bicho Verde derrotó 2 a 1 a los rafaelinos y nuevamente se ubica en lo más alto de la competencia de Primera A. Los goles albiverdes fueron conseguidos por Franco Semino y Marcos Froimovich.