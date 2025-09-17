El Gobernador rotario Leonel Delgado Rossi visitó Sunchales

Rotary Club Sunchales informó que el lunes 15 de setiembre recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945, Leonel Delgado Rossi.

Dentro de su período de liderazgo iniciado el 1 de julio de este año, Delgado Rossi, uruguayo oriundo de Paysandú, se comprometió a visitar los 85 clubes del distrito acercándose a los rotarios y rotaractianos, a quienes en este año rotario los guía el mensaje del presidente de Rotary International de estar Unidos para hacer el bien.

El Gobernador destinó una jornada completa en Sunchales, tiempo que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos y sus respectivos clubes.

Además de conocer la trayectoria, recorrido, proyectos de servicios, problemáticas y desafíos, pudo tomar contacto con medios de comunicación, autoridades locales y beneficiarios de dos de los proyectos de servicio más importantes del Rotary Club Sunchales: Escuela Alas para Vida (Remate Solidario) y Cooperativa de Trabajo Equidad (Encuentro Anual Solidario), testimoniando el trabajo mancomunado entre las instituciones locales.

Los socios de Rotary y Rotaract agradecen a quienes facilitaron al Gobernador un espacio y tiempo en su paso por nuestra ciudad y le desean a nuestro líder una exitosa recorrida por el Distrito Binacional.

En la Municipalidad

El Gobernador rotario, Leonel Delgado Rossi, acompañado por el presidente del Rotary Club Sunchales, Fernando Peralta, mantuvo una reunión con funcionarios municipales en el Salón de los Acuerdos. El encuentro tuvo como objetivo afianzar los lazos entre Rotary y la Municipalidad de Sunchales, destacando el valor del voluntariado como motor de cambio y coordinar futuras acciones conjuntas.