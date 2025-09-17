El Gobernador rotario Leonel Delgado Rossi visitó Sunchales

"Cantata por la Paz" en el Espacio de Diálogo Interreligioso
Este sábado 20 de septiembre, a las 18:30, se desarrollará la segunda edición del evento "Cantando por la Paz", en el marco del Día Internacional de la Paz.
Rotary Club Sunchales informó que el lunes 15 de setiembre recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito Binacional 4945, Leonel Delgado Rossi.
Dentro de su período de liderazgo iniciado el 1 de julio de este año, Delgado Rossi, uruguayo oriundo de Paysandú, se comprometió a visitar los 85 clubes del distrito acercándose a los rotarios y rotaractianos, a quienes en este año rotario los guía el mensaje del presidente de Rotary International de estar Unidos para hacer el bien.
El Gobernador destinó una jornada completa en Sunchales, tiempo que sirvió para un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad local y de los socios rotarios y rotaractianos y sus respectivos clubes.
Además de conocer la trayectoria, recorrido, proyectos de servicios, problemáticas y desafíos, pudo tomar contacto con medios de comunicación, autoridades locales y beneficiarios de dos de los proyectos de servicio más importantes del Rotary Club Sunchales: Escuela Alas para Vida (Remate Solidario) y Cooperativa de Trabajo Equidad (Encuentro Anual Solidario), testimoniando el trabajo mancomunado entre las instituciones locales.
Los socios de Rotary y Rotaract agradecen a quienes facilitaron al Gobernador un espacio y tiempo en su paso por nuestra ciudad y le desean a nuestro líder una exitosa recorrida por el Distrito Binacional.
El Gobernador rotario, Leonel Delgado Rossi, acompañado por el presidente del Rotary Club Sunchales, Fernando Peralta, mantuvo una reunión con funcionarios municipales en el Salón de los Acuerdos. El encuentro tuvo como objetivo afianzar los lazos entre Rotary y la Municipalidad de Sunchales, destacando el valor del voluntariado como motor de cambio y coordinar futuras acciones conjuntas.
La actividad libre y gratuita se desarrollará el sábado 13 de septiembre, a las 10:00, en el Hostal Parque Casic.
El jueves 11, a las 19:00, se llevará a cabo la segunda charla en el Espacio de Diálogo Interreligioso. Disertará Santiago De Luca, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.
Dirigido a referentes de residencias geriátricas, cuidadores/as y público en general. La capacitación se desarrollará el jueves 4 de septiembre, a las 16:00, en la Casa de la Cultura.
El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.
La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.
El gobierno provincial hizo un total de 5 llamados para lo que denomina "propuestas de iniciativas privadas". Uno de los sistemas viales mencionados son los 36 km. del tramo comprendido entre el cruce con la RN 34 y el límite interprovincial con Córdoba.
El Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, a cargo del concurso de acreedores, hizo ese requerimiento y le dio un plazo de 10 días. Le solicita un diagnóstico realista acompañado de medidas concretas que aseguren su viabilidad.
Según anticipó el Presidente, el proyecto contempla aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada para el próximo año.
Como parte de su plan de obras 2025-2029, Litoralgas avanza con un conjunto de intervenciones clave orientadas a garantizar la confiabilidad del sistema de gas en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires.
Los trabajos se ejecutan en una cuneta ubicada en calle Montalbetti, entre Chubut y Río Negro. Resolverá el riesgo estructural que afectaba a las propiedades linderas y eliminará el estancamiento de agua a cielo abierto.